Grupo de concejales califica de atropello la elección de Kelembu

Cinco concejales, que forman la bancada opositora, no reconocen a Kelembu como intendente de CDE.

Kelembu juró este lunes como intendente con ayuda de los concejales zacaristas Alejandro Zacarías, Miguel Ángel Coronel, Juan Ángel Núñez, Nery Chávez, Perla Cabral y el liberal Javier Bernal, quienes acordaron aceptar la renuncia de Sandra McLeod.

Los ediles se reunieron este lunes en una dependencia municipal; sesionaron en forma sorpresiva y acordaron la designación de Miranda.

Al respecto, el concejal Miguel Prieto explicó que una minoría desconoce la sesión que se llevó fuera del recinto donde se desarrollan las reuniones de la Junta Municipal, según informó el periodista de Última Hora Edgar Medina.

“Esta fue una sesión nula y un acto clandestino. Para mí es una declaración de guerra para los ciudadanos que queremos el progreso Ciudad del Este. Estábamos a punto de hacer historia consiguiendo la destitución de un clan mafioso, y traicionar esta causa es traicionar a los ciudadanos de bien”, expresó.

Prieto sostuvo que el grupo de concejales otorga su respaldo a Herminio Corvalán, quien se desempeñaba como titular de la Junta Municipal hasta este lunes y en cuyo lugar fue elegido el colorado Juan Ángel Núñez.

“Si Celso Miranda llega a ser intendentes es porque somos unos inútiles, es porque vamos a permitir que el clan Zacarías controle nuestra ciudad”, remarcó.

Motivos por los que desconocen a Kelembu

Por otra parte, el concejal Teodoro Mercado aclaró los motivos por los cuales desconocen a Kelembu.

Entre ellos, citó que no se solicitó una sesión extraordinaria a la Junta Municipal; no se argumentó una causa y no se desarrolló dentro del recinto correspondiente.

Además, sostuvo que no se llegó a una votación con mayoría calificada de ocho concejales.

“A partir de esto, cualquier acto es nulo. Ellos pueden reunirse donde quieran, pero las decisiones se tienen que tomar dentro del recinto de la Junta. La sesión que han desarrollado carece de validez”, alegó Mercado.

En otro momento, el concejal Herminio Corvalán también se pronunció con respecto al caso y calificó que lo que sucede en CDE es irregular.

“Tenemos un atropello a la institucionalidad y llamamos a la ciudadanía a resistir y no permitir este atropello”, advirtió.

El grupo de ediles solicitó una intermediación inmediata por parte de la Cámara de Diputados para solucionar la situación. Además, anunciaron que recurrirán a las instancias jurídicas para tratar de aclarar la polémica que envuelve a la Comuna.

En paralelo a toda esta situación, aún está pendiente el corte administrativo de la interventora Carolina Llanes, quien verificó la gestión de Sandra McLeod. Las investigaciones revelaron un total de 27 irregularidades en la Municipalidad de la capital de Alto Paraná.