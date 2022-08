En ese sentido, señaló que el informe se creó para estudiar en profundidad, sacar conclusiones y elaborar recomendaciones al Estado para que los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado no vuelvan a ocurrir.

“Comunidades enteras fueron arreadas, encerradas en campos comunales, las mujeres violadas y los hombres torturados y desaparecidos”, relató Goiburú, refiriéndose a la dictadura de Alfredo Stroessner.

Asimismo, indicó que la desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad, porque es el delito más grave y que no fue realizado por el Estado como una especie de exceso en la represión o como un daño colateral, sino una metodología utilizada para producir el daño que produjo.

“Ese daño es lo que estamos sufriendo hasta el día de hoy la sociedad paraguaya, el ciudadano, todos estamos sufriendo 35 años de terrorismo de Estado”, remarcó.

De igual manera, aseguró que no solamente las personas sufrieron la dictadura, sino que como consecuencia hoy la sociedad tiene una impunidad y corrupción terrible, por lo que los ciudadanos deben pensar en las medidas que se deben tomar para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

“La desaparición fue pensada para eliminar a los opositores políticos en primer lugar, en segundo lugar para inmovilizar a la población, por eso se habla de terrorismo de Estado, porque la sociedad con el miedo que tiene le impide al ciudadano a organizarse, solidarizarse con otras personas, forjar lazos comunitarios y luchar por los derechos”, explicó.

A las herencias de la dictadura, le suma el miedo y menciona que se tiene solo una parte de las denuncias de personas desaparecidas, debido a que la mayoría de las familias no denunciaron por temor y ya no cree que lo hagan.

“Muchas personas, niñas que fueron violadas por el tirano (Alfredo Stroessner), sus familiares no denunciaron en su momento y tampoco ya van a denunciar. Los pueblos originarios tampoco, sabemos que hay tumbas colectivas con muchos originarios, pero muchos de ellos no tenían cédula y desaparecieron cuando se enfrentaron al régimen y no quisieron entregar sus tierras”, manifestó.

Goiburú especificó que el número de denuncias de personas desaparecidas es de 500, de las cuales 40 fueron ya exhumadas y solo cuatro de ellas identificadas hasta el momento.

“Podríamos hablar de miles si incorporamos a las niñas como resultado de la enfermedad del tirano, que era un pedófilo, y de los pueblos indígenas”, aseveró.

Secretaría de Derechos Humanos

El director de Memoria Histórica cuestionó que Paraguay sea el único país del Mercosur en no tener una Secretaría de Derechos Humanos, como tampoco políticas de Estado en materia de Derechos Humanos, para que ningún gobierno, del color que sea, ideología que sea, vuelva a cometer estos crímenes que violan los derechos de los ciudadanos.

Sobre el punto, dijo que se podrían conocer a través de la secretaría las leyes y políticas de Estado de otros países, como Alemania, que cometió crímenes de lesa humanidad con Adolf Hitler y hoy en día ningún funcionario de Estado lo puede reivindicar, muy por el contrario de lo que sucede en Paraguay.

“Acá tenemos a altos funcionarios del Estado que reivindican la figura de Stroessner y eso no se puede permitir de ninguna manera, la democracia lucha contra el terrorismo, casi fascismo que nos gobernó por 35 años”, aseguró.

Sobre las 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, dijo que el informe cuenta con una lista de beneficiarios identificados con nombre y apellido y que esto ya fue presentado al Estado en el año 2008, pero no se hizo nada, por lo que recientemente presentaron un proyecto de ley para que se empiece a hablar del tema.

Goiburú afirmó que es la ciudadanía la que debe empezar a hablar de qué manera se van a recuperar dichas tierras, tanto los agrónomos, campesinos, estudiantes, especialistas y legisladores.

Finalmente, celebró que se haya aprobado una comisión en el Congreso para su estudio y recuperación, además de que se debe analizar como sociedad qué hacer con ellas.