"Es una patraña tremenda que están tratando de implantar, que lo hacen en contra del Estado. Tratan de instalar que esto fue un ajusticiamiento y es una operación militar con todos los elementos jurídicos que la respaldan", afirmó a radio Monumental 1080 AM.

El asesor del Comando en Jefe manifestó que las dos niñas abatidas en el enfrentamiento registrado el miércoles en el Norte del país fueron sorprendidas en medio de un operativo en el que el objetivo no era atacar.

"Esta operación en particular es lo que llamamos una operación de reconocimiento. Ese proceso de combate no fue un ataque. Queríamos confirmar una presunción, no queríamos atacar. Fue un combate de encuentro", aseveró.

También dijo que esto es una posibilidad que puede existir en todo enfrentamiento y alegó que los comentarios de ajusticiamiento tratan de ilegitimar la tarea militar.

Dijo que esto es una posibilidad que puede existir en todo enfrentamiento y alegó que los comentarios de ajusticiamiento tratan de ilegitimar la tarea militar. Además, afirmó que las personas abatidas no fueron distinguidas por los efectivos de la FTC.

"A veces no se entiende como un compañero de al lado muere y el otro no. Es el límite de la acción humana y no se sabe a quién va el proyectil. Nadie tiene el control exacto de lo que va a ocurrir. Prácticamente no existe visibilidad, el periodo de tiempo que puede llegar (la disparo) al oponente es cuestión de segundos", refirió.

Atentado contra la FTC

Entre otra cosas, reveló que hace 15 días la Fuerza de Tarea Conjunta sufrió un atentado en Concepción. Explicó que se baleó una camioneta en la que iban algunos efectivos, pero que nadie salió herido.

De acuerdo con lo que declaró, el hecho fue debidamente denunciado al Ministerio Público. "Cuando terminemos esta operación podemos ahondar más en estos detalles", expresó.

Documentos argentinos

Sobre las identidades extranjeras de las niñas que fueron presentadas como abatidas por el Gobierno tras el enfrentamiento con el EPP, el general expuso su opinión personal al respecto y agregó que fueron registradas de forma irregular en Argentina por sus familiares.

"Yo estoy seguro de que es así y asumo como un análisis muy personal (esto). Esos niños nacieron en la clandestinidad, y sabemos que estuvieron en Paraguay, fueron extraídos de forma ilegal por miembros de sus familias y luego fueron a tener documentos en Argentina", sostuvo.

Las menores tienen 11 años y son de nacionalidad argentina, según documentos de identidad que fueron revelados por Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, líder del grupo criminal.

Según archivos a los que se accedió, una de las fallecidas se llamaba Lilian Mariana Villalba, 11 años, cuyo DNI tiene la numeración 50.113.108, nacida el 29 de octubre del 2008.

Mientras tanto, la otra tenía la identificación de María Carmen Villalba, de 11 años, con DNI 50.113.110. La misma figura como nacida el 5 de febrero de 2009 en Clorinda, Provincia de Formosa.

Prueba de parafina

Las niñas fueron enterradas ni bien se les terminó de realizar una autopsia por parte de los médicos forenses. El general Héctor Grau refirió al respecto que se ciñeron al protocolo vigente del Ministerio de Salud establecido por la pandemia del Covid-19.

Mantuvo que el fiscal Federico Delfino y el jefe Antisecuestro de la Policía Nacionalel, el comisario Nimio Cardozo, tendrían novedades este viernes acerca de las pruebas de parafina. Las muestras fueron enviadas a Asunción y en el transcurso de esta jornada se daría a conocer los detalles.

Tras confirmarse las identidades de las menores abatidas, siguen los trabajos de la FTC continúan a los efectos de dar con el paradero de más integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, especificó Grau.