Gobierno anuncia restricción de circulación y de venta de alcohol durante franja horaria

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni (c), anunció la prohibición de la venta de alcohol durante el nuevo horario de restricción de circulación que será definido.

No obstante, en la rueda de prensa de este jueves aseguró que no se retrocede de fase, pero que se implementará una nueva restricción horaria de circulación y de venta de alcohol, en el marco del aumento de los casos de coronavirus (Covid-19). Hasta ahora, el Gobierno no definió cuál será la franja horaria.

En ese sentido, el ministro indicó que el alcohol es un agente catalizador de la relajación social y que la restricción horaria se daría de lunes a viernes y por dos semanas.

Expresó que se retomará la actividad física individual, en tanto que los viajes interdepartamentales serán limitados los fines de semana, así como el transporte de mediana y larga distancia.

El profesional de Salud aclaró que las actividades como el fútbol seguirán activas y lo mismo los locales gastronómicos, pero dentro de los horarios que serán establecidos.

Entre otras cosas, mencionó que la cantidad de funcionarios públicos en las oficinas será disminuida nuevamente, a la vez de recomendar el trabajo en casa para todo el que pueda. También pidió a las personas mayores no exponerse y evitar salir a las calles.

El titular de la cartera sanitaria refirió que las medidas son intermitentes y esperan ver los efectos en las próximas dos semanas y desde ese momento tomar la determinación de retirarlas o no, pero que la expectativa no es volver a la fase 0.

De la misma manera, detalló que el personal de salud forma parte de la comunidad y hay una circulación viral sostenida, con lo que se tiene un aumento del personal de blanco afectado.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, contó que junto a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, se reunirán con los sectores que se verán afectados, con el objetivo de cuidar la salud de todos. El Gobierno indicó que estas medidas forman parte de una "cuarentena social".

Acevedo dijo que se coordinará con el Ministerio de Defensa para la presencia policial y militar en las calles, con el objetivo de acompañar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

La cantidad de casos confirmados en el país es de 11.133, mientras que los recuperados suman 6.582 y los fallecidos 165.