"Desde el primer día en el Palacio estuvimos discutiendo con el presidente las distintas opciones y una de ellas era el del Estado de Excepción, que lamentablemente no se dan las condiciones, no hay todavía conmoción social, no hay rebasamiento de las instituciones públicas, no hay conflicto bélico internacional, pero creo que la calamidad en un momento dado puede entenderse también como conmoción social", expresó el secretario de Estado este sábado en el noticiero de Telefuturo.

Nota relacionada: Cuarentena se extiende hasta el 12 de abril y restricción horaria será total

"No querríamos llegar a eso pero en un momento dado vamos a tener que llegar a eso también (sic)", añadió.

Estado De Excepción. El estado de excepción podría darse "en las próximas 48 horas, mañana vamos a tener una evaluación", anunció Euclides Acevedo, ministro del Interior. Video: Telefuturo.

Al respecto, Acevedo aseguró que este sábado hubo muy poco acatamiento a la restricción de circulación de vehículos y personas en la vía pública. Aseguró que la Policía registró aglomeraciones de personas en varios puntos de Asunción y el área metropolitana.

Lea más: Detenidos por jugar voley y tomar bebidas alcohólicas en plena pandemia

"Se analiza (el estado de excepción), no deja de contemplarse. Hay proyectos inclusive elaborados. Si la gente no se adapta, no se disciplina, creo que en las próximas 48 horas tenemos que hacer una evaluación de cómo la gente está tomando esto", indicó el secretario de Estado.

"La situación es inquietante. La gente parece que convirtió la excepción en regla, en vez de quedarse en sus casas, con el pretexto de la búsqueda de alimentos y medicamentos salieron a la calle de una forma absolutamente peligrosa, por la aglomeración", agregó.

Asimismo, sostuvo que es necesario castigar a las personas que difunden informaciones falsas con respecto al Covid-19 y su expansión en el país.

Nota relacionada: Casos de coronavirus se elevan a 22 en Paraguay

"Vamos a tener que recurrir a medidas más duras. Necesitamos ser más firmes. La gente cree que está de vacaciones, cree que esto es un picnic. No es así. Vamos a tener que recurrir a un método un poco menos educado", aseveró.

Qué implica el estado de excepción

Consultado sobre qué implica el estado de excepción, el funcionario contestó: "Prácticamente las reuniones van a estar absolutamente suspendidas y en la calle nadie podrá estar. Esto que se está restringiendo, vamos a terminar prohibiendo".

El artículo 288 de la Constitución Nacional se establece que "en caso de conflicto armado internacional (...), o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella, el Congreso o el Poder Ejecutivo podrán declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio nacional por un término de sesenta días como máximo".

Lea más: Estas son las actividades restringidas y permitidas hasta el sábado 28

En ese sentido, el mismo artículo señala que "durante la vigencia del Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar, por decreto y en cada caso, las siguientes medidas: la detención de las personas indiciadas de participar en alguno de esos hechos (que motivaron el estado de excepción), su traslado de un punto a otro de la República, así como la prohibición o la restricción de las reuniones públicas y de manifestaciones".

De acuerdo con el último reporte del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, son 22 los casos confirmados de coronavirus en Paraguay.