Glass es la nueva reina de la taquilla en Estados Unidos

La cinta, secuela de Unbreakable (2000), que funciona al mismo tiempo como continuación de Split, propone un choque entre los protagonistas de ambas historias, unos superhéroes sin capa cuyo enfrentamiento puede tener consecuencias desastrosas. Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy lideran el reparto de la obra.

El segundo puesto lo ocupó The Upside, con USD 15,6 millones. Esta versión estadounidense de la popular cinta francesa Les Intouchables examina la relación de amistad entre un multimillonario parapléjico y su cuidador, un hombre sin empleo con un pasado criminal que acepta el trabajo para redimirse. Bryan Cranston, Kevin Hart y Nicole Kidman aparecen en el filme.

La sorpresa llegó de la mano de la cinta de animación Dragon Ball Super: Broly, con USD 10,6 millones. En la historia, dirigida por Tatsuya Nagamine, los personajes de Goku y Vegeta se topan con Broly, un guerrero saiyajin con unos poderes inimaginables.

La cuarta plaza fue para Aquaman, con USD 10,3 millones. Esta cinta de James Wan relata los orígenes del superhéroe que nació del amor entre un farero y una reina de un mundo submarino, una historia protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard.

Por último, la película de animación Spider-Man: Into the Spider-Verse se quedó en la quinta posición con USD 7,2 millones. Phil Lord y Chris Miller, las irreverentes mentes que crearon The Lego Movie, reinterpretan el mito de Spider-Man en una película en la que el protagonista, Miles Morales, es un adolescente de padre afroamericano y madre latina.