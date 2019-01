Los estrenos que marcarán el primer trimestre del 2019

Mary Poppins regresa a las vidas de Michael, ahora un padre soltero, y su hermana. La niñera llega acompañada de su amigo Jack, un optimista nato, con el propósito de ayudar a Michael, a quien van a desahuciar en cinco días si no paga una deuda.

Jueves 10: Máquinas Mortales

En un futuro apocalíptico, una mujer misteriosa debe destruir Londres, una ciudad gigantesca que se transporta sobre ruedas, devorando a su paso los recursos de otras ciudades más pequeñas.

Jueves 17: Glass

Es una película estadounidense de superhéroes, terror y suspense, escrita, coproducida y dirigida por M. Night Shyamalan. Es la tercera parte de una trilogía compuesta por El protegido y Split.2345 Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Spencer Treat Clark y Charlayne Woodard.

Jueves 24: Como entrenar a tu dragón 3

Es una película de animación 3D por computadora, de acción y fantasía, producida por la empresa DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures, basada libremente en la serie de libros del mismo nombre de Cressida Cowell. Es la continuación de la película del 2010 Cómo entrenar a tu dragón y Cómo entrenar a tu dragón 2 del 2014.

Febrero:

Jueves 14: Happy Death Day 2U

Happy Death Day 2U es una película estadounidense del género slasher escrita y dirigida por Christopher B. Landon. Es protagonizada por Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharma, y Ruby Modine. Es una secuela de la película de 2017 Feliz día de tu muerte.

Jueves 21: Rythm section - Las dos reinas

The Rhythm Section es una película británica-americana de acción y suspenso dirigida por Reed Morano y escrita por Mark Burnell, está basada en la novela homónima de Mark Burnell. Está protagonizada por Blake Lively y Jude Law.

Marzo:

Jueves 7: Capitana Marvel

Capitana Marvel es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje de Carol Danvers / Capitana Marvel. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, está destinada a ser la vigesimoprimera película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Jueves 14: Parque mágico

Wonder Park es una película estadounidense-española animada por computadora de aventura y comedia producida por Paramount Animation y Nickelodeon Movies, con Ilion Animation Studios encargándose de la animación.

Martes 19: Welcome to Marwen

Bienvenidos a Marwen (en inglés: Welcome to Marwen) una película estadounidense de drama co-escrita por Robert Zemeckis y Caroline Thompson y dirigida por Zemeckis. Está inspirada en el documental Jeff Malmberg de 2010 Marwencol.

Jueves 21: Fighting with my family

Fighting with My Family es una película de comedia dramática basada en el documental de 2012, The Wrestlers. Fue dirigida y escrita por Stephen Merchant, con Dwayne Johnson produciendo ejecutivamente y además apareciendo en la película.

Jueves 28: Dumbo

Dumbo es una película de aventuras y fantasía estadounidense dirigida por Tim Burton, con un guion escrito por Ehren Kruger. Está basada en el relato homónimo escrito por Helen Aberson y Harold Pearl, y es en gran parte una adaptación de la película animada de 1941 de Walt Disney del mismo nombre.