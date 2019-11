Funcionarios de Municipalidad de Lambaré reclaman pago de salarios

Inclusive ya hay un grupo que se encadenó, mientras que un par de los afectados se ataron a unas cruces.

Barrios indicó que hace cuatro meses no les pagan salarios y hace 10 meses no reciben los beneficios sociales, que son el plus, seguro médico, antigüedad, entre otros. Según su versión, el atraso afecta todos los dependientes de la Comuna.

Sostuvo que ya agotaron instancias, por lo que decidieron ir a huelga. La funcionaria adelantó que la medida de fuerza está prevista para el 22 de noviembre.

Sonia Barrios añadió que este martes también despidieron a un compañero que falleció sin jubilarse, debido a que por la falta de aportes a la caja jubilatoria por parte de la Municipalidad no pudo gozar de ese derecho.

La aministración del intendente Armando Gómez se encuentra bajo la lupa. La Fiscalía actualmente investiga supuestas irregularidades relacionadas a desembolsos por impuestos inmobiliarios; además, los ediles aprobaron un pedido de intervención.

La solicitud debe ser puesta a consideración de la Cámara de Diputados, para que eventualmente el Poder Ejecutivo designe un interventor.