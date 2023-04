Fugitivo de los más buscados en Brasil es expulsado de Paraguay

El presunto líder de la facción criminal Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte fue expulsado del país en la mañana de este jueves y entregado a la Policía Federal de Brasil, por orden del fiscal antidrogas Celso René Morales, informó el corresponsal de Última Hora Marciano Candia.

El supuesto criminal brasileño había sido localizado mediante un intercambio de información de inteligencia entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal de Brasil.

Su nombre aparece en la lista de los 10 criminales más buscados por la Policía Civil Brasileña.

De acuerdo con el reporte de la Senad, Paz de Oliveira buscaba negociar y comandar el tráfico de armas y drogas desde la frontera entre Paraguay y Brasil para su posterior envío en el nordeste del territorio brasileño.

También estaba siendo buscado en el marco de la operación brasileña denominada Senhor das Armas, que tenía el objetivo de desarticular la organización criminal a la que pertenece, que está dedicada al tráfico de armas.

Además, posee otros procesos ante la Justicia brasileña por homicidio, asociación criminal y tráfico de drogas y armas. Cuenta con mandatos de prisión por estos procesos.