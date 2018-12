Frente Guasu presenta denuncia penal contra ministros del TSJE

El senador Carlos Filizzola aseguró que las autoridades del organismo electoral cometieron prevaricato y alteración del orden constitucional al convocar a elecciones en Ciudad del Este, sin que la Junta Municipal haya tratado la renuncia de la intendenta Sandra McLeod.

“Esto está totalmente fuera de lugar, constituye un prevaricato, ya que justo se estaba sustanciando la posibilidad de una intervención (a la Comuna). De esta forma, buscaron impedir que se haga la intervención y favoreció a la intendenta. Actuaron (los ministros) para favorecer al clan Zacarías”, dijo Filizzola.

El senador presionó al Ministerio Público y exigió que se imputen a los magistrados Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka. “Ellos tienen que ser procesados”, agregó el senador.

¿Se busca un cupo?

La denuncia penal contra los ministros del TSJE se da en paralelo con la presentación del libelo acusatorio en la Cámara de Diputados para impulsar un juicio político a los magistrados.

Ante esta situación, aparecen versiones de que la nucleación política estaría interesada en un cupo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, como tercera fuerza con representación parlamentaria.

Carlos Filizzola fue consultado al respecto y aseveró que la denuncia se presenta de manera institucional.

“No hay interés de ningún cupo, queremos que las cosas funcionen según la ley. Nos mueve la gente que viene denunciando lo que ocurre en Ciudad del Este. Nos hacemos eco de la indignación de la gente”, dijo.

Villamayor cree que no amerita un juicio político

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que los ministros del TSJE se apresuraron para llamar a elecciones, no obstante, no cree que un “apresuramiento” amerite un juicio político. “El presidente (Mario Abdo) aún no se pronunció. Estamos analizando la situación”, agregó.

“Todos podemos cometer errores en la administración y si buscamos el perfeccionismo, es difícil que lo encontremos. Tenemos que tomar todo con luces y sombras. Dependerá de cada uno de los actores, estamos estudiando la situación”, dijo.

Juan Ernesto Villamayor habló con los medios de prensa desde la Municipalidad de Ciudad del Este, donde este miércoles se inició la intervención, informó el corresponsal de Última Hora, Wilson Ferreira.

Polémica convocatoria

Los ministros Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka convocaron a elecciones en Ciudad del Este, el mismo día que se trató el pedido de intervención a dicho Municipio en la Cámara Baja.

Lo hicieron sin que los concejales hayan aprobado la renuncia de McLeod, un requisito previo para ir a comicios, según lo establecido en el artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal.

Cuando la Fiscalía designó a un agente para investigarlos, la Justicia Electoral anuló la convocatoria.