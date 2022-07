La senadora Esperanza Martínez descartó que el ex presidente Fernando Lugo la acompañe como vicepresidente.

La senadora Esperanza Martínez, precandidata a presidenta por parte del Frente Guasu- Ñemongeta, descartó que el senador y ex presidente de la República Fernando Lugo la acompañe como vicepresidente para las internas de la Concertación Nacional del 18 de diciembre.

En ese sentido, explicó a Monumental 1080 AM que en realidad fue algo que se estaba tratando "como un chiste" durante una reunión de la bancada, tras la consulta de trabajadores de prensa, pero terminó en publicaciones periodísticas tras las declaraciones del senador Miguel Kencho Rodríguez.

Martínez manifestó que se trata de un hecho sensible por todo lo que se generó con el intento de enmienda constitucional en el año 2017 y que por esa razón tuvo una repercusión en las declaraciones del senador Kencho Rodríguez, quien dijo a los medios de prensa que estaban analizando esta posibilidad y que incluso pidieron un dictamen al doctor Emilio Camacho.

No obstante, Martínez sostuvo que la Constitución Nacional es clara y no permite la reelección del presidente que haya ejercido por más de 10 meses, pero que aparte de generar la movida y tapa de algunos diarios, "más de eso no fue".

“Es evidente que el liderazgo del presidente Lugo es de gran importancia y no lo podemos negar, y hasta sus detractores lo reconocen, y fue tal vez el motivo por que el que creó tanta polémica de un lado y otro”, remarcó.

También mencionó que el propio Lugo descartó al ser consultado sobre la posibilidad, además del doctor Emilio Camacho, quien dio su opinión y desmintió haber sido consultado. “Yo no le daría más importancia que aparte de generar una polémica”, dijo.

Finalmente, mencionó que están tratando de inscribir la lista del Frente Guasu-Ñemongeta la próxima semana y avanzar en la búsqueda de su dupla.

El legislador Miguel Kencho Rodríguez manifestó el jueves que no veía ningún inconveniente en la candidatura de Lugo, ya que el ex presidente de la República (2008-2012) fue "candidatable a senador", cargo que ocupa actualmente.

"Entonces, pedimos un dictamen jurídico al doctor (Emilio) Camacho que nos ilumine sobre la posibilidad", había agregado ante medios de prensa.

Incluso, argumentó que la decisión respondía a un pedido de las bases del partido y que están dentro de los plazos electorales.

La Concertación Para un Nuevo Paraguay tiene tiempo hasta finales de agosto para elegir sus chapas presidenciables para las internas del próximo 18 de diciembre.

En la puja también se encuentran actualmente Efraín Alegre, Soledad Núñez, Hugo Fleitas, Martín Burt, Kattya González, Paraguayo Cubas y Sebastián Villarejo.

Por otro lado, Euclides Acevedo no firmó el acuerdo para sumarse a la Concertación Nacional, pero aún podría candidatarse si así lo desea al utilizarse el padrón abierto.