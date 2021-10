Fiscalía investiga desaparición de niño en Ciudad del Este

Explicó que existen dudas en la forma en que desapareció el niño, por lo que los padres fueron convocados para dar cada uno su versión con relación al hecho.

"Existen algunas dudas en el sentido de cómo desapareció la criatura, porque primeramente me dicen que desapareció de la pieza, detrás de la madre, después me llaman y me comunican que probablemente haya caído al cauce", expresó el fiscal en conversación con Telefuturo.

Manifestó que en este momento en el Ministerio Público no manejan otras circunstancias en la que pudo desaparecer el niño. Además, comentó que nadie vio que la criatura haya caído al cauce hídrico.

Un niño de 2 años de edad desapareció tras supuestamente caer a un arroyo. Ocurrió en el barrio San Agustín, Ciudad del Este.

Este lunes el fiscal y agentes de Criminalística de la Policía Nacional dialogaron con los padres del niño y levantaron algunas evidencias del sitio, asimismo, labraron acta del procedimiento, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.

La víctima es hijo de Willian Daniel Bogado Recalde, de 22 años, y Shirley Dahiana Giménez, de 20 años, quienes denunciaron su desaparición este domingo a las 16.00. Manifestaron que el padre cuidaba al hijo más pequeño y la madre al de 2 años.

Pese a la intensa búsqueda, el pequeño no pudo ser ubicado. El fiscal manifestó que, hasta el momento, el hecho se investiga como desaparición de persona. La causa ingresó como "a determinar", según explicó.