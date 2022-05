La fiscala Laura Ávalos explicó a NPY que la madre se enteró del hecho a través del celular de la estudiante, en el cual encontró una conversación de texto con su compañera. Esta última le preguntó "si ya le contó a su mamá" y fue entonces cuando la madre le consultó a su hija sobre el hecho.

La joven —cuya edad no fue precisada— dijo a su madre que ya no quería volver al colegio porque "no le gusta lo que el profe les hace" a ella y también a otras compañeras.

"Es un colegio muy pequeño y casi todos los grados de nivel medio dan las clases de forma conjunta, hay una compañera de un curso superior que también padeció lo mismo, que le toca el pelo, en la escalera interrumpe el paso para apretarlas a ellas y les toca el hombre de forma brusca", expresó.

Dijo que tiene entendido que otras alumnas también mencionaron lo mismo y están investigando más casos con respecto al docente, quien ya está investigado.

Manifestó que espera que el docente se presente en la Fiscalía porque el viernes pasado ya tuvo conocimiento del hecho, luego de que la directora le informara ese día su despido a raíz de la situación.

"Estamos tras los pasos de él y recolectando más testimoniales, de acuerdo con otras menores", agregó.

La otra denuncia se realizó en la mañana de este lunes. En este caso, un coordinador que cumple funciones de bibliotecario en una institución pública enviaba mensajes de WhatsApp a una alumna de 15 años, en el cual le decía "cosas inapropiadas y con tinte sexual".

La fiscala explicó que en este caso la madre tuvo conocimiento del hecho porque la víctima acudió a un compañero y le comentó lo sucedido. Luego el alumno mostró los mensajes al director del colegio y este se comunicó con la madre de la alumna.

Dijo que la denuncia fue realizada por la madre y por el director del colegio. Además, el caso fue comunicado a la Supervisión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Según los datos, el presunto autor fue trasladado a otra institución y también está siendo buscado por la Fiscalía.

"Esta persona está prófuga porque nosotros hemos intentado comunicarnos con él, no pudimos ubicarle, tenemos los datos y pedimos ayuda a la comisaría local para ubicar a esta persona y así también al otro docente, nosotros no los ubicamos todavía a ellos", expresó.

La fiscala manifestó que continuará con la investigación y procederá en la forma que corresponda.

Las denuncias fueron presentadas en la Fiscalía, luego de conocerse el caso de abuso sexual a un niño de 6 años en el interior de un colegio de la ciudad de Lambaré, por parte de otros dos niños de 12 y 13 años.