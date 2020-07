Los allanamientos son encabezados por el fiscal Leonardi Guerrero. La investigación inició por una denuncia presentada por el chofer de un camión triple eje, quien sostiene que hace 22 días una comitiva fiscal policial liderada por el fiscal Juan Daniel Benítez lo interceptó en la zona conocida como "la Bajada de la Muerte" en la colonia Jepopyhy de Curuguaty, informó el corresponsal Carlos Aquino.

De acuerdo con la denuncia, el fiscal Benítez y los policías que lo acompañaban ofrecieron al chofer negociar con su patrón, ya que el camión transportaba 26 mil kilos de azúcar procedentes del Brasil presuntamente de contrabando y cuero, a fin de no incautar la carga.

Al no darse esta negociación, siempre según el relato del chofer, el fiscal ordenó que el camión sea llevado hasta la zona de Yrybucua, Departamento de San Pedro, donde supuestamente el azúcar y el cuero fueron descargados en una casa particular. Horas después, el camión fue devuelto al chofer, quien quedó arrestado en una vivienda particular en Yasy Cañy mientras que vaciaban el vehículo.

Según datos de los investigadores, el camión en cuestión es de la marca Scania, color azul, chapa APN-353 PY.

Además del fiscal Juan Daniel Benítez, el denunciante identificó a su asistente Paola Martínez y a un chofer de la institución conocido como Paraguarí, señalaron.

En la mañana de este viernes el fiscal Leonardi Guerrero allanó la oficina de su colega Benítez y luego la comisaría mencionada.

Los antecedentes señalan que a partir de la denuncia otras instituciones ya realizaron una intervención e incautaron azúcar, armas de fuego, vehículos y además detuvieron a dos personas en Curuguaty.