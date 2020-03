Fiscales cuestionan que la Corte no los confirme en cargos ni dé motivos

Miembros de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay dieron una conferencia de prensa este lunes en la que criticaron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no haya confirmado a varios fiscales en el cargo, a pesar de que no tenían en su contra denuncias de organismos competentes y que lideraban el puntaje en sus respectivas ternas.

Los agentes fiscales y jueces deben concursar nuevamente por sus cargos cada cinco años. Para cada caso, el Consejo de la Magistratura elabora una terna de tres candidatos –entre ellos generalmente está el operador de Justicia que pretende la reelección– y la Corte debe elegir a uno de ellos.

"La audiencia de la Corte Suprema se realiza con una trasmisión en directo, pero previo el pacto cerrado entre ministros en reuniones previas, con lo cual daría lo mismo que quitaran nada más una resolución y comunicaran la misma, puesto que la trasmisión no da cuenta de ningún debate, ni siquiera ningún tipo de cuestionamiento a los agentes fiscales (sic)", aseguró el presidente del gremio de fiscales, el fiscal adjunto Ricardo Merlo.

Al respecto, contó que meses atrás asociaciones de fiscales y de jueces solicitaron a la máxima instancia judicial conocer cuáles son los indicadores para confirmar o remplazar a un operador de Justicia en el cargo.

Merlo dijo que la Corte decidió convocar a los gremios para explicar cuáles son estos parámetros, pero hasta ahora nunca los citó.

"Existen agentes fiscales con cientos de juicios orales ganados, ninguna denuncia o sanción por parte de los organismos establecidos para controles y sanciones como el Jurado de Enjuiciamiento, la Inspectoría del Ministerio Público y la Superintendencia de la Corte. Sin embargo, no son confirmados en sus cargos", recalcó el fiscal adjunto.

"La Convención Americana de Derechos Humanos considera que es preferible que los operadores de Justicia no estén sujetos a procedimientos de reelección o ratificación, especialmente cuando la posibilidad de confirmar en el cargo no puede ser discrecional. Hablamos de discrecionalidad cuando quienes toman la decisión no dan justificación alguna", añadió el representante del Ministerio Público.

Sobre el punto, comentó que los fiscales que fueron remplazados en sus cargos, solamente en el último semestre, son; Cynthia Espínola, César González, Daniel Fleitas, Néstor Cañete, Justiniano Cardozo, Bernardo Elizaur y Ulises Giménez.