Fijan preliminar de Óscar González Daher y su hijo

Fijan audiencia preliminar para el ex senador Óscar González Daher.

En la audiencia preliminar, el juez Humberto Otazú deberá decidir si eleva o no la causa a un juicio oral y público, tras estudiar la acusación que será presentada por el Ministerio Público. La Fiscalía acuso a Óscar González Daher y a su hijo, Óscar González Chaves, por enriquecimiento ilícito , lavado de dinero y declaración falsa.

Si embargo, el juez aclaró que la audiencia no tratará el caso del hermano del ex senador, Ramón González Daher, y de su hijo Fernando González Karjallo (sobrino del ex legislador), según informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.

Tanto el ex congresista colorado como su hijo estuvieron durante 10 meses con prisión preventiva en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

En julio del año pasado, ambos consiguieron el arresto domiciliario, con la posibilidad de contar con un permiso para ir a trabajar.

Óscar González Daher y su hijo, Óscar González Chaves, fueron imputados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa por el caso que guarda relación con la inmobiliaria Príncipe Di Savoia.

La Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes (Seprelad) había detectado que la firma presentaba movimientos de sumas importantes de dinero de carácter sospechoso, por lo que había relevado un informe que luego fue derivado a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Además, González Daher enfrenta causa penal por supuesto tráfico de influencias, por los audios filtrados sobre supuestos malos manejos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Por su parte, su hijo Óscar Rubén González Chaves está procesado en otra causa por usura.