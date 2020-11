Fiesta de la Virgen debe ser virtual, a criterio del intendente de Caacupé

"La otra opción es que se haga todo virtual y vemos cómo atajarle a la gente para que no pueda llegar hasta la explanada, vos podés hacer de manera virtual pero igual la gente va a venir. Imaginate que generemos un conflicto y que la Policía tenga que actuar. ¿Cómo van actuar contra gente que viene a pagar su promesa y que les diga a 500 familias 'no van a poder pasar porque acá dice el protocolo que se tiene que cumplir?'", declaró en conversación con Monumental 1080 AM.

Finalmente, al ser consultado cuál es su criterio personal, Riveros respondió que él cree que la fiesta debe ser enteramente virtual, debido al riesgo sanitario y la incapacidad de cumplir a cabalidad el protocolo establecido.

El jefe comunal dijo que desea que las personas visiten la Villa Serrana, pero de manera escalonada.

"Esta es una fiesta única, tremenda y con la necesidad que está pasando la familia paraguaya, la única esperanza que tienen en llegar hasta Caacupé junto a la Virgen. Queremos que vengan, pero de manera escalonada, el 10, 11, 12, 13 de diciembre, en enero, febrero, marzo, creo que entre todos debemos cuidarnos y entender la situación", señaló.

Dijo que este domingo tendrá sentada en un 100% la posición de la Municipalidad de Caacupé, con respecto a la realización de la fiesta religiosa del próximo 8 de diciembre, con el protocolo sanitario, tras la realización de las celebraciones religiosas.

Aún no hay decreto del Poder Ejecutivo

El intendente explicó que el Ministerio de Salud a través de una reunión interinstitucional elaboró un protocolo sanitario, que establece un régimen, en el cual reduce la cantidad de misas que se realizan por día, uno a la mañana, otro a la noche, con la presencia de hasta 1.000 fieles, con agendamiento previo.

Dijo que se tendrá un "despliegue imponente" para controlar a las personas que se agendaron previamente para poder participar de las celebraciones religiosas. Indicó que el protocolo tiene que ser respaldado por un decreto del Poder Ejecutivo para que pueda ser cumplido y que hasta el momento esto no se emitió.

Explicó que los fieles que deseen peregrinar también deben realizar un agendamiento previo y que solo podrán peregrinar 1.500 a 2.000 personas entre las 9.00 y las 16.00, periodo en el cual no hay misa.

"El mensaje va a ser contundente y va a ser claro, lo que falta acá es definir si efectivamente se va a hacer la festividad o si efectivamente no se va a hacer la festividad, para que se pueda hacer de la forma establecida por el Ministerio de Salud por un protocolo debe haber un decreto, mientras no exista ese decreto sigue existiendo la duda", expresó.

Protocolo sanitario

1. Agendamientos

Toda persona que desee asistir a la festividad de Caacupé debe realizar un agendamiento, a través de una página web que se habilitará el próximo 10 de noviembre. Serán agendadas por separado la peregrinación, la participación de la misa y la visita al Tupãsy Ykua. Los fieles podrán escoger solo una opción y no más.

La página será administrada por el Obispado y recibirá hasta 1.000 inscripciones por día. Superada esta cantidad, se rechazarán las siguientes solicitudes. A los fieles que no se hayan agendado no se les permitirá ingresar a la zona de los feligreses, que estará perimetrada.

2. Kit de aseo individual

Cada feligrés deberá contar con un kit de aseo individual, que incluya toalla y alcohol al 70%, además de tapabocas que deberá usar al ingresar al Santuario. Se exceptuará este último punto solo durante la caminata, pero manteniendo el distanciamiento físico de dos metros entre peregrinos.

No podrán participar de las actividades eucarísticas ni de las peregrinaciones las personas mayores de 60 años, quienes presenten síntomas respiratorios o enfermedades de base ni mujeres embarazadas. Asimismo, se insta a no llevar a adolescentes, niños y niñas menores de 12 años.

3. Sistema de seguridad

Durante el novenario se habilitará una vía única de ingreso a Caacupé con destino a la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, que será la ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia. En este punto habrá un riguroso control sanitario y de seguridad a cargo de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Asimismo, se establecerán como puntos de salida de la ciudad las zonas del kilómetro 40, en el desvío a la ciudad de San Bernardino; en el kilómetro 63, ramal Piribebuy; en el ramal Candia Loma de la compañía Almada, del distrito de Caacupé; y en el desvío de la compañía Y Akã ro'ysã.

4. La misa y el Tupãsy Ykua

Las misas se realizarán en los horarios tradicionales, entre las 18.00 y 19.00. Los fieles podrán participar de la liturgia en la explanada principal que estará organizada por cuadrantes de 20 metros, donde se tomará la distancia pertinente de dos metros por persona.

Desde el Obispado hicieron la recomendación de que cada uno lleve su propio asiento, y señalaron que para visitar el Tupãsy Ykua será obligatorio el uso de mascarillas, como el lavado de manos para la entrada y salida.

5. Sobre vehículos y bicicletas

Este año tampoco se permitirá el acceso a la tradicional peregrinación en bicicletas. La organización de la festividad de Caacupé acotó que este año se estableció su prohibición debido a la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).

Asimismo, se establecerá el ingreso de vehículos para un cupo limitado de 800 personas, que deberán estar agendadas. El horario de ingreso permitido será de 10.00 a 16.00, siguiendo todas las medidas sanitarias pertinentes. Transcurrido ese tiempo, se bloquearán los accesos y la salida al perímetro de control.