“Iglesia no promociona Caacupé, tampoco puede atajar a nadie’’

Monseñor Amancio Benítez, secretario general y vocero de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), manifestó que el temor de los gremios médicos por la eventual explosión de casos de Covid-19 con la festividad de Caacupé está muy bien fundado, pero sostuvo que es casi imposible ‘‘atajar’’ a los fieles por más que la Iglesia inste a que no se acuda a pagar las promesas a la Virgen, teniendo en cuenta que no hay una prohibición de salir de las casas, de transitar o de viajar con la familia.

‘’Es casi imposible atajar y es por eso que se hace el protocolo, porque si no se hace será un sarambi, un desastre, un desorden. El protocolo es para ordenar principalmente a los peregrinos, porque si el Gobierno o el Ministerio de Salud no decretan una cuarentena de pare total, de quedate en casa, la gente va a salir, imposible atajar’’, respondió Benítez durante una conferencia de prensa en el marco del segundo día de la 227 Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal, en modo virtual.

El obispo de Benjamín Aceval aclaró que el tema de Caacupé será analizado este jueves con otros puntos, como la situación política, social y económica del país, así como también la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Sobre el tema de la peregrinación a la Villa Serrana, el religioso comentó que si se les dice a las personas que se pueden ir al trabajo, viajar con su familia y hacer otras actividades con tal de que se cuiden, en ese sentido comprende que monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, queriendo cuidar de la gente, trabaje en un protocolo con Salud.

‘’Si se le da permiso de salir, de transitar, no se le puede atajar y solamente prohibir ir a Caacupé, sí o sí irá; y a los que se van se les quiere cuidar y por eso se hace el protocolo’’, añadió.

Por último, volvió a reiterar que no es la Iglesia la que promociona que la gente se vaya a Caacupé, sino lo contrario, pide a la gente que no se ilusione demasiado y que por este año las promesas se pueden retrasar o ir despacio para que no haya aglomeración en noviembre y diciembre, que las promesas se pueden pagar en 2021.

‘’Todo esto es nuestra recomendación y vuelvo a reiterar: No es que la Iglesia promocione que la gente se vaya a Caacupé, no queremos que se vaya y se aglomere, pero no tenemos la potestad de atajar a los colectivos, a los que transitan, por eso queremos darle esa seguridad. Valoramos lo que hace Valenzuela de preparar con Salud el protocolo’’, destacó el vocero de la CEP.

Los obispos del Paraguay, reunidos en el cónclave anual de manera virtual por primera vez en su historia por la pandemia de coronavirus, destacan el trabajo del monseñor Ricardo Valenzuela de trabajar un protocolo sanitario para las festividades de la Virgen de los Milagros de Caacupé, los próximos 7 y 8 de diciembre.

El protocolo sanitario para la festividad de Caacupé fue presentado el miércoles pasado, al igual que el programa litúrgico del novenario, que inicia el próximo 28 de noviembre.

Como pocas veces en la historia, se celebrará con pocos peregrinos en su explanada principal, siguiendo lo impuesto por las autoridades sanitarias debido a la pandemia del Covid-19.





Obispo ofrece tips para vivir la fiesta en el hogar

Como en esta festividad mariana la consigna para el grueso de los devotos de la Virgencita Azul es quedarse a celebrar en casa, monseñor Ricardo Valenzuela instruye cómo prepararse para la novena y el día de la Santa Patrona del pueblo católico paraguayo.

“Primero hay que conseguirse una imagen de la Virgen de Caacupé: Estampas, imágenes, cuadros, lo que sea. Segundo, armar un pequeño nicho o algún santuario en algún rincón. Y ahí adornarlo todo, poner un rosario; incluso la fotografía familiar para que bajo su amparo su familia sea protegida. Otro, por ejemplo, que le coronen a ella con un ramito de flores como diciendo: ‘Serás la reina de esta casa y de nuestros hogares’”, aconseja.

Y prosigue: “Después colocar el rosario en sus manos, diciendo: ‘Esta es el arma fundamental con la cual vamos a proteger a nuestras familias de todos los males. Ahí se encienden las velas, se tiene un reclinatorio donde arrodillarse para rezar”. También plantea hacer consagraciones, mediante el rezo en familia de la oración a la Virgen Madre y entronizaciones con la imagen santa. Así durante cada día de la misa novenaria, hasta el 8 de diciembre. “Es una idea vaga que te estoy dando, pero vamos a ir indicando en estos días cómo preparar este itinerario de la peregrinación de corazón, virtual, en familia, pidiendo por el vecino y rezando por quienes no nos acordamos”, apuntó.