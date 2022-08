Rebeca Gamarra, una de las vecinas afectadas, explicó a Última Hora que lo que piden es que, en caso de que la obra ya no se pueda rever, por lo menos cuenten con una salida al tránsito o con unos tres metros de vereda para poder circular.

"No tenemos paso, no tenemos circulación, hoy ya echaron todos los árboles. Si ocurre un accidente, las ambulancias no van a poder ingresar. Les responsabilizamos al intendente y a los concejales si alguien muere y pedimos al dueño que nos dé tres metros del predio para la vereda. Esperamos que el señor (el propietario) se sensibilice", enfatizó Rebeca Gamarra.

La mujer señaló que la edificación se está realizando en un predio de 1.800 metros, ubicado sobre la calle Ycuá Estanzuela casi Mariscal López de la localidad mencionada, el cual fue utilizado por más de 20 años para que la gente pase e incluso como espacio de recreación.

Relató que, cuando los dueños fallecieron, los hijos que quedaron a cargo decidieron vender en su totalidad. Posteriormente, el nuevo propietario emprendió el proyecto para la construcción, tras lo cual ya se procedió a cercar. En ese momento comenzó la serie de acciones y manifestaciones por parte de los pobladores.

"Compraron y, una vez que adquirieron las escrituras, ya cercaron todo el predio y ahí comenzamos a reclamar entre vecinos porque nadie supo cuál era el proyecto. Vinieron a medir todo y cercar sin que sepamos qué iban a hacer", lamentó la mujer.

Le puede interesar: Vecinos reclaman construcción irregular de edificio en Ykua Satî

Por ello, a fin de conocer los detalles del proyecto, decidieron ir entre vecinos hasta la Municipalidad de Fernando de la Mora, además de enviar notas tanto al intendente Alcides Riveros Candia como a la Junta Municipal, pero no obtuvieron respuesta, según dijo.

Posteriormente, tras las denuncias públicas ante los medios, los afectados lograron tener mediación entre el Municipio y los nuevos dueños del predio, donde les pidieron a los vecinos alternativas de solución a la problemática.

"Les dimos seis alternativas de solución que encontramos ahí, pero no hubo respuestas hasta hoy, hasta que hicimos un careo en un medio televisivo y nos dijeron que ya tienen muchos dueños y que no se puede negociar. No tenemos espacio hoy, no nos escuchan", siguió relatando la Gamarra.

Finalmente, manifestó que luego solicitaron al intendente la no aprobación del plano, pero que no les respondía hasta que ya se enteraron que el mismo ya había sido aprobado. Tras esto, exigieron al jefe comunal los detalles del proyecto, pero dijo que tampoco les respondieron como corresponde.