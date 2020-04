Fenaes declara paro virtual y pide plan nacional de educación

Por medio de un comunicado, la Fenaes anunció que los estudiantes secundarios permanecerán en paro virtual ya que no están de acuerdo con el plan de clases virtuales que estableció el MEC para no perder el año lectivo.

Los estudiantes piden soluciones ante la crisis que se generó por el brote del coronavirus en el país, que también derivó en el paro de las actividades académicas.

El gremio exige que se trabaje en un nuevo plan educativo con la participación de todos los sectores vinculados, como padres, organizaciones estudiantiles, directores, docentes y funcionarios.

Además de expertos en diferentes áreas, representantes departamentales, municipales, actores de medios de comunicación y las binacionales Itaipú y Yacyretá.

“Exigimos también que los estudiantes reciban sus kits alimenticios para pasar una cuarentena sin hambre”, refiere el comunicado.

A esta medida también se suman otros gremios, como la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CES) y Estudiantes unidos para el cambio (Eupec), los cuales piden soluciones reales ante la crisis.

Por una parte, estudiantes del Departamento de Concepción, representados en la CES, cuestionan que no pueden acceder a la medida aplicada por el MEC porque no tienen acceso a los kits alimenticios, no cuentan con televisión o tecnología para realizar los trabajos, tampoco tienen el beneficio de internet gratuito y no cuentan con recursos para costear paquetes de datos.

También critican que se haya dispuesto un método sin capacitación previa y sin recursos para los alumnos.

“Ninguna educación podrá funcionar si no hay participación. Como estudiantes organizados llamamos a unirnos en pos de un Paraguay con una verdadera educación de calidad adecuada para todo el país”, expresa el documento.

Medida de contingencia del MEC

Para paliar la crisis generada por el Covid-19, el MEC firmó un acuerdo con padres y colegios privados para instalar una mesa de supervisión pedagógica y otra financiera para garantizar las clases por el resto del año de manera virtual.

La medida se dio luego de que el ministro de Educación, Eduardo Petta, anunciara que las clases presenciales se suspenderán por el resto del año, debido a la pandemia del coronavirus. Aún falta la promulgación del decreto para concretar esta propuesta.

Las clases fueron suspendidas a mediados de marzo a raíz de la cuarentena obligatoria por el brote del Covid-19 en el país.

No obstante, existen fuertes críticas acerca del plan del MEC para evitar la pérdida del año lectivo.