No obstante, los familiares del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado hace más de 100 días, no participaron del encuentro, pese a que fueron invitados. Más temprano, habían reiterado el pedido de liberación del político liberal al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y mencionaron que no perdían la esperanza de pasar la Navidad con su familiar.

Los familiares de Óscar Denis estaban intentando que la Cruz Roja Internacional medie en el secuestro y esperan el apoyo del Gobierno, que debe realizar el pedido oficial.

Durante la reunión con los miembros de la FTC, Abdo Benítez les rindió homenaje y les agradeció por el trabajo que se encuentran realizando.

Embed El presidente de la República @MaritoAbdo se trasladó hasta la sede del CODI, en Concepción; donde mantuvo un encuentro con integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta y con familiares de ciudadanos secuestrados. “La misión no termina hasta que vuelvan con vida”, expresó. pic.twitter.com/9nBjXKTJrs — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) December 23, 2020

"Nuestra solidaridad también con todos quienes integran la Fuerza de Tarea Conjunta y están cumpliendo su misión, una misión muchas veces ingrata, no reconocida, pero nuestra presencia aquí es justamente para manifestarles nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra gratitud por el esfuerzo que hacen día a día arriesgando sus vidas, hasta poder traerles con vida a los secuestrados esta misión no se termina”, manifestó Abdo Benítez.

El mandatario dijo que componentes de la FTC se encuentran “ahora mismo en el monte, trabajando y haciendo entrega de sus esfuerzos y sacrificios y que tal vez muchos van a pasar en el monte Nochebuena y Año Nuevo y ahí van a esperar, cumpliendo la misión del soldado.

Entre otras cosas, reiteró su gratitud, reconocimiento y apoyo siempre a los miembros de la FTC, mientras que a las familias les deseó bendiciones y fuerza, “en este momento de reflexión”.

En contacto con Última Hora, doña Obdulia Florenciano explicó que se realizó un almuerzo convocado por el presidente, quien buscó confraternizar con los familiares por el mal momento que están pasando desde hace muchos años y por la llegada de la Navidad.

De igual manera, dijo que se habló de los resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), pero no así de ninguna información de los secuestrados.

Al respecto, mencionó que convoca para este jueves, Nochebuena, a una conferencia de prensa a las 7.00 en Concepción, para seguir reclamando por su hijo secuestrado.

El EPP tiene secuestrados a Edelio Morínigo y a Óscar Denis, mientras que Félix Urbieta está en manos del Ejército del Mariscal López. Morínigo está en cautiverio hace 2.362 días, mientras que Urbieta 1.522.