Familia de subcomisario Peralta querellará a comisario Julio Cabañas

Para Morínigo, la intención a la hora de efectuar el disparo que aparentemente acabó con la vida de Peralta fue clara. En el video de un circuito cerrado se vio que aparentemente Cabañas disparó contra el fallecido.

Finalmente, el informe forense indicó que el subcomisario fallecido recibió dos impactos de bala. El lamentable suceso se dio luego de que un grupo de personas asaltó a la sede de Visión Banco en Fernando de la Mora.

El abogado ratificó en la 780 AM que Peralta no estaba al tanto del operativo que Cabañas estaba llevando a cabo junto con otros efectivos que aún no fueron identificados. Sostuvo que de no contarse con los registros de circuito cerrado de los comercios de la zona, casi iba a quedar como que Peralta falleció en el enfrentamiento.

Proceso contra Cabañas

Por el caso, Cabañas fue imputado por homicidio doloso. Además, la fiscala Sandra Fariña imputó a los cinco hombres que perpetraron el asalto por robo agravado y transgresión a la ley de armas.

Igualmente, Cabañas es investigado por un supuesto procedimiento irregular ocurrido en el 2016 en Alborada, Departamento de Itapúa, por el que no fue imputado aún.

El episodio del jueves

Tres hombres armados ingresaron a la sucursal del banco Visión en el supermercado Los Jardines, ubicado sobre Luis Alberto del Paraná casi Jacarandá, Fernando de la Mora; se apoderaron de una caja metálica que contenía dinero en efectivo y salieron del local con la intención de huir.

Una vez afuera, subieron a un automóvil Toyota, pero fueron interceptados por agentes especiales. Detrás de ellos también estaba el vehículo que ocupaban Cabañas, Peralta y los demás agentes.

Hubo una balacera de pocos segundos hasta que lograron reducir a los asaltantes, aunque Peralta recibió dos disparos. El monto del dinero sustraído no fue dado a conocer.