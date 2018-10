Policía fallecido en tiroteo con delincuentes deja tres huérfanos

"Él, siempre, al salir del colegio ya quiso entrar en el colegio de Policía, siempre fue dedicado a su trabajo, tiene tres hijos hermosos y chiquititos todavía, fue muy dedicado a su familia", manifestó entre lágrimas Isabel Peralta, hermana del uniformado, en comunicación con Monumental 1080 AM.

"Ahora muere así, entregando todo, lastimosamente, ese es el final que le tocó", señaló.

Isabel dijo que era muy apegada a su hermano, con quien hablaba todos los días. "Ayer nomás estuve hablando con él (Arístides Peralta), me pidió que me vaya a buscarle a mi sobrinita para llevarle a su danza porque él no iba a poder llegar todavía, esa fue la última vez que hablé con él", recordó.

La mujer comentó que este jueves estaba en una entrevista de trabajo y que le llamaron varias veces a su celular y no podía atender, luego revisó sus mensajes y se enteró del fallecimiento de su hermano.

"La institución pierde a uno de sus mejores hombres"

Por su parte, el comisario Feliciano Ferreira, jefe de la Comisaría de Salto del Guairá, comentó que trabajó muy de cerca con el subcomisario Peralta en la Comisaría 3ª Central de la ciudad de Luque.

"Es una lástima, la institución policial está de duelo y perdiendo a uno de sus mejores hombres, él estaba cumpliendo 17 años de servicio, estaba por ascender a comisario", contó Ferreira, también en comunicación con Monumental 1080 AM.

Lo recordó como un excelente oficial, un personal "todo terreno", que trabajaba en la parte investigativa y operativa. "Es un oficial que si uno le da una misión, él a cabalidad te va a cumplir. Dejó tres hijos huérfanos, una nena y dos varones", lamentó.

Recordó que en el transcurso de la mañana de este jueves estaban bromeando en un grupo de WhatsApp. "Él era muy alegre, siempre hacía bromas a los subalternos y a los superiores", dijo.

El enfrentamiento a tiros

El fatal hecho se registró a las 13.00 de este jueves en una sucursal del banco Visión en el supermercado Los Jardines, ubicado sobre las calles Luis Alberto del Paraná casi Jacaranda, zona norte de la ciudad de Fernando de la Mora.

Tres hombres ingresaron al local y se apoderaron de una caja metálica que contenía dinero en efectivo, cuyo monto no fue dado a conocer. Mientras, otros dos cómplices esperaron en las afueras, en el interior de un vehículo.

Al momento de salir del banco, se enfrentaron a tiros con varios agentes policiales que impidieron que se dieran a la fuga con el botín. En ese momento fue baleado el subcomisario Arístides Peralta, quien fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, donde se constató su deceso.

La Policía Nacional recuperó el dinero robado e incautó un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, de color blanco, sin chapa, utilizado por los delincuentes. El rodado fue denunciado como robado por Arnaldo Ariel Alfaro, en la Comisaría 7ª de Asunción.

Delincuentes heridos y detenidos

Tres de los supuestos autores del hecho fueron identificados como Derlis Augusto Sánchez, de 32 años, quien sufrió herida de arma de fuego en el rostro; Wilson Cabrera Alarcón, de 21 años, quien también recibió un disparo en el rostro, y Nelson Ever Fariña Ramírez, de 35 años, con antecedente por robo agravado (año 2016), quien recibió un disparo en la cabeza. Todos fueron llevados al Hospital de Trauma.

Además, se detuvo a Odilio Domínguez Márquez, de 20 años, y a Rogelio Ramón Britos, de 43 años, quienes quedaron recluidos en la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora.

Se incautaron tres revólveres calibre 38 mm, una pistola calibre 9 mm, aparatos celulares y prendas personales.