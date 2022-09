El ex vicepresidente de la República Óscar Denis fue secuestrado el 9 de setiembre del 2020 por miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo ( EPP ), convirtiéndose en la primera figura política víctima del grupo criminal.

Beatriz Denis, una de las hijas, representó a su familia durante la conferencia de prensa, donde aseguró que ella, su madre y sus hermanas están “significativamente decepcionadas” de las autoridades.

“En medio del quehacer cotidiano de cada familia y el esfuerzo por sobrevivir en el país, en medio de problemas personales y sociales que enfrentamos, a veces sorprendidos y otras veces acostumbrados a los escándalos políticos y las improvisadas actuaciones de nuestros gobernantes, en medio de todo lo que hemos pasado estos últimos tiempos, hoy, con un indescriptible dolor en el alma, recordamos dos años sin encontrar a Óscar Denis, dos años sin papá”, señaló.

La hija de Óscar Denis explicó que llegan al segundo año sin su padre “observando con dolor cómo van pasando a los anales del olvido del Gobierno y la Justicia, al igual que Edelio y Félix, y al igual que tantas otras víctimas en el Paraguay”.

“Dos años sin pistas, sin avances en la investigación, sin una muestra de determinada acción gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, sin una estrategia de búsqueda eficaz, sin perspectiva y sin voluntad real de acabar con el lucrativo negocio del secuestro y la extorsión en Paraguay”, expresó.

La portavoz de la familia Denis explicó que el secuestro en Paraguay “no consiste solo en la desaparición física de un ser amado, por parte de un minúsculo e insignificante grupo de criminales como el EPP y que hace tambalear al Gobierno”.

“También implica la desazón de tener secuestrada la esperanza de una Justicia justa, de organismos de seguridad competentes y de un Gobierno compasivo. Esta desazón no es solo nuestra, de padres, esposas e hijas de los secuestrados, sino de todo un pueblo que también quiere saber dónde están sus sueños de un Paraguay mejor”, agregó.

Beatriz Denis calificó al EPP como un grupo criminal sin escrúpulos, sin códigos y sin el más mínimo sentido de humanidad. “Sabemos que si siguen cometiendo sus crímenes es por la existencia de un sistema permisivo e impune”, aseguró.

“¿Qué nos queda como víctimas del crimen organizado cuando este ha permeado hasta nuestras autoridades que deberían protegernos? ¿Somos acaso víctimas no solo del EPP sino también de personas significativamente corruptas de Paraguay, que mantienen conexiones con ese crimen organizado? ¿Somos acaso víctimas de una Justicia injusta que debería buscar a los secuestrados y sancionar a los responsables del crimen organizado, pero que aparentemente se deja obstruir para beneficio de unos cuantos?”, dijo.

Críticas hacia la Justicia

La portavoz de la familia Denis también apuntó hacia la Justicia. Afirmó que, aunque Paraguay pasó con una baja calificación el último examen de Gafilat, “sabemos que nuestra Justicia está aplazada”.

“El EPP lleva más de 20 años operando impunemente en el Paraguay, cuando no superan más de un número de dos o tres familias, las de los criminales, hoy en día aprendices de reclutar”, sostuvo.

Para la familia del ex vicepresidente la falta de resultados en la búsqueda de los secuestrados es sinónimo de que no existen estrategias efectivas o no hay voluntad para erradicar “el negocio del secuestro”.

“En cualquiera de los dos casos, como víctimas con un padre secuestrado hace dos años, hoy, más que nunca, nos sentimos desalentadas, desesperanzadas y decepcionadas de nuestras autoridades. Sabemos que ese mismo desaliento lo siente cada compatriota honesto, que también ve secuestrada su esperanza de vivir en un Paraguay en el que valga la pena vivir”, expresó.

Por otro lado, exhortaron, una vez más, al Gobierno a que actúe “en concordancia con los discursos que pregonan y que entiendan que cada silla vacía que deja un compatriota secuestrado en su hogar es la muestra de la ineficiencia estatal en combatir al crimen organizado. Y cada silla vacía en los juicios orales es la muestra más palpable de una justicia injusta”.

“Exhortamos también a los candidatos electorales a que en medio de sus propuestas hagan conocer al pueblo cuáles son sus estrategias para combatir al EPP y otros criminales y qué acciones emplearán para encontrar a los delincuentes prófugos y encontrar a las víctimas desaparecidas y secuestradas”, señaló.

Mensaje para el EPP

La familia Denis pidió, una vez más, a los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo que les den pistas sobre el paradero de su padre.

“Les solicitamos que nos digan las coordenadas de dónde encontrar a papá. Dos años es demasiado sufrimiento, es un trato inhumano y es contradictorio del mensaje que pregonan”, dijo.

La portavoz de la familia Denis también aprovechó la ocasión para dirigir un mensaje para su padre. “Papá, hoy no estás con nosotros físicamente, pero sabemos que desde donde estés, en la situación en que estés, siempre nos acompañas. Si podés aún resistir, hazlo. Tu familia siempre va a estar contigo, no nos cansaremos hasta encontrarte. Seguiremos luchando con la misma fe y esperanza”, expresó.

Así como Óscar Denis, Edelio Morínigo permanece en manos del EPP, mientras que Félix Urbieta fue secuestrado por el autodenominado Ejército de Mariscal López.