Al cumplirse dos años del secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis , sus hijas, en compañía de las hijas de Félix Urbieta y la mamá de Edelio Morínigo , quienes también están privados de su libertad, realizaron una conferencia de prensa en el ex Seminario Metropolitano para emitir un duro mensaje y exigir verdaderos resultados al Gobierno.

Los familiares recordaron que el político liberal Óscar Denis lleva dos años en cautiverio, Félix Urbieta fue secuestrado hace cinco años y 10 meses, mientras que el suboficial de Policía, Edelio Morínigo, permanece privado de su libertad hace ocho años y dos meses.

“Estamos cansados de la lucha y el plagueo. Somos tres familias víctimas y estamos unidas en un solo corazón, pensamiento y dolor. No podemos apartarnos de la lucha constante y dolorosa que pasamos. Pedimos que no se olviden de Edelio, Félix y Óscar”, dijo Obdulia Florenciano, madre de Edelio.

La mamá del uniformado pidió a la ciudadanía y al Gobierno que no se olviden de los secuestrados.

“Si se olvidan de ellos ya no tendremos esperanzas. Pedimos que las autoridades hagan lo que deben hacer para que vuelvan los tres. Lo que más duele es que no sabemos nada de ellos, dónde están y cómo están. Ningún paraguayo debería pasar por esto”, afirmó.

Florenciano aseguró que existe una gran preocupación y miedo por todo lo que está pasando en la zona Norte del país, donde conviven los grupos armados y el crimen organizado.

“Pedimos más seguridad y pido Justicia por mi hijo, porque es un paraguayo de bien que no merece vivir en el monte”, expresó.

Lea más: Se cumplen 2 años del secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis

Decepción por inoperancia del Gobierno

Norma Urbieta, una de las hijas de Félix Urbieta, aseguró que desde hace cuatro años están decepcionados del Gobierno por su inoperancia y falta de resultados.

“Esta cadena de dolor, angustia, tristeza y agonía es casi idéntica. No solo no nos devuelven a nuestros seres queridos, sino también nos dicen que no saben nada de ellos. Ningún ser humano debe vivir secuestrado y más aún estos paraguayos que están en sus países. Si secuestraron a un policía y a un ex vicepresidente, quiere decir que cualquiera puede ser”, expresó.

Mientras que Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Óscar Denis, aseguró que los familiares están “significativamente decepcionados” por las improvisaciones del Gobierno.

“Observamos con dolor cómo los secuestrados van pasando a los anales del olvido. Dos años sin pistas, sin avances y sin muestras de avances contra el crimen organizado. No hay iniciativas para acabar con el negocio del secuestro”, afirmó.

Denis criticó una vez más que los candidatos a autoridades que pujarán en las próximas elecciones no tengan propuestas en relación con la inseguridad.

El político liberal Óscar Denis Sánchez fue secuestrado el 9 de setiembre del 2020 en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción.