Fallecimiento por picadura de araña es el primero reportado en el país

"Realmente lo que ocurrió fue penoso. No hay palabras que puedan dar consuelo a la familia. Lastimosamente no estábamos ahí en el primer momento, nos enteramos por las redes sociales y buscamos ponernos en contacto con los médicos tratantes", indicó a radio Monumental 1080 AM.

Siguió diciendo que cuando tomaron conocimiento del caso la situación del paciente ya era critica. "El estado del paciente ya era crítico, nosotros tuvimos conocimiento el día 23 de diciembre por la tarde y ofrecimos la gestión de traer el antídoto de Argentina", manifestó.

El hombre identificado como Alberto Oviedo Garay, de 51 años, estaba internado desde el domingo 20 de diciembre en un sanatorio privado a causa de complicaciones en los órganos, producto de la picadura. El paciente falleció el pasado viernes.

Lea más: Fallece hombre que fue picado por una araña en Luque

Al respecto, Egea señaló que este caso es el primer antecedente en el país, pero manejan el dato de que en la compañía Tarumandy de Luque hay una importante cantidad de este tipo de arañas.

La gestión para traer el antídoto al país tardó 6 horas. El cierre de frontera con Argentina generó un poco de retraso, mencionó la directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

"Nosotros no teníamos el antídoto en el país porque es el primer evento de este tipo en el territorio, puede ser que hubo otros casos, pero nunca fueron reportados", aclaró y dijo que el antídoto "no era visualizado como una necesidad, ya que no había notificaciones", acotó.

"Entonces, ocurre que cuando nosotros no tenemos una visión o una notificación o no existe la necesidad reportada de algo, no existe la necesidad de tener ese fármaco. Lastimosamente ocurrió de esta manera. Son fármacos muy específicos que no hay en el país", puntualizó.

Igualmente, informó que sí se cuenta con suero antiofídico polivalente, suero antiescorpiónico, suero contra la picadura de los alacranes y ahora antiarañas.

Por último, indicó que realizarán una búsqueda activa de casos que pudieron haber no sido notificados. Igualmente, pidió a los colegas que no duden en contactar y hacer las notificaciones.

En caso de ser picado por esta especie, se recomienda ir inmediatamente al Instituto de Medicina Tropical del Ministerio de Salud, informaron desde la cartera sanitaria. Además, el Ministerio sugiere no automedicarse e inmovilizar la parte del cuerpo que sufrió la picadura.