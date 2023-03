Fallece el músico y compositor José Luis Miranda

“Lamento informarles que el profe falleció hoy un poco después de las doce de la tarde. Estamos devastados por esta noticia, pero nos reconforta saber que él ya no está sufriendo. Agradecemos todas las palabras de cariño y fuerza que nos han hecho llegar en este último mes tan difícil para mi papá”, expresó en su cuenta de Facebook.

El músico sufría una insuficiencia cardiaca y fue internado en una Unidad de Terapia Intensiva del Instituto de Previsión Social (IPS) desde febrero pasado, después de que su cuadro se complicó.

El velatorio del maestro será este sábado a las 18:00, en el Jardín de la Paz de Lambaré, Departamento Central, mientras que el entierro será este domingo a las 16:00 en el mismo sitio.

A días de mantenerse en estado crítico, para el 23 de febrero, Ramiro había compartido el informe médico del músico, señalando que estaban muy esperanzados debido a que fue favorable y ya se hallaba en proceso para ser extubado.

Sin embargo, pocos días después comunicó nuevamente que su padre había contraído una infección hospitalaria y que, si bien se encontraba estable, se le habían suministrado antibióticos fuertes.

“Ayer fue uno de los días más difíciles por esta noticia. A los médicos y a su familia nos asombran su fuerza y sus ganas de vivir, y estamos haciendo fuerza con él. Gracias a todos aquellos que pudieron acercarse a donar sangre ayer, y también seguimos agradeciéndoles por sus palabras de aliento“, expresó en ese entonces.

A mediados del mes pasado, un emotivo video en el que el maestro José Luis Miranda, el otro hijo del fallecido, ejecutaba el violín mientras acompañaba a su padre en el centro asistencial enterneció las redes sociales y se hizo viral en cuestión de minutos.

Tras esto, en comunicación con Última Hora, el violinista manifestó que con el correr de los días su papá fue empeorando y que por ello los médicos ya les anunciaron que serían sus últimos días y que debían prepararse para lo peor. Señaló que decidió despedir a su padre de una manera diferente, con lo que le apasionaba, la música.

“Él es uno de los más grandes maestros de música del Paraguay, con ex alumnos destacados por todo el mundo, algunos como Berta Rojas, Luis Szarán, Daniel Luzko y cientos más. La música es su vida y los primeros días en terapia no tenía posibilidad de escuchar nada, cada vez que entraba me pedía el celular”, explicó en aquella oportunidad Miranda.

José Luis Miranda era una de las eminencias de la música y el arte guaraní. Se desempeñaba como intérprete, compositor y docente musical desde 1957, además de haber sido director de la Ópera de la Universidad del Norte y director del Conservatorio Nacional de Música.

Realizó estudios de piano, teoría y solfeo, dirección coral y orquestal, con diplomas de Licenciado en Música, Máster en Artes y Doctor Honoris Causa en Arte y Cultura.