El emotivo momento de Miranda quedó registrado en un video grabado por uno de los médicos de guardia en la tarde de este jueves. El video de unos tres minutos fue rápidamente viralizado en las redes sociales, desatando la admiración y las expresiones de afecto de la gente.

Historia de resurrección

En comunicación con Última Hora, el maestro José Miguel Miranda mencionó que su padre, el destacado director y compositor, José Luis Miranda, sufre de una insuficiencia cardiaca y a inicios de esta semana se complicó su cuadro por lo que debió ser ingresado en terapia intensiva del IPS.

José Luis Miranda es una de las eminencias de la música y el arte guaraní, ya que es intérprete, compositor y docente musical desde 1957, además de haber sido director de la Ópera de la Universidad del Norte y director del Conservatorio Nacional de Música.

“Él es uno de los más grandes maestros de música del Paraguay, con ex alumnos destacados por todo el mundo, algunos como Berta Rojas, Luis Szarán, Daniel Luzko y cientos más. La música es su vida y los primeros días en terapia no tenía posibilidad de escuchar nada, cada vez que entraba me pedía el celular”, indicó su hijo.

Con el correr de los días, el cuadro médico de su padre empeoró, por lo cual los médicos, sin más oportunidades les indicaron a los familiares de Miranda que serían los últimos días de su padre, que debían prepararse para lo peor, por lo cual tomó la decisión de despedir a su padre de una manera diferente, con aquello que a él le apasiona, la música.

“Cuando me dijeron que se iba, pensé que estos últimos días no pudo disfrutar de lo que lo movió toda la vida y sentí que se merecía una despedida con música. Toqué 50 minutos de arias de ópera, movimientos de conciertos, polcas y guaranias, y a medida que iba a tocando, él reaccionaba como queriendo abrir los ojos y moviendo la boca como queriendo cantar, y sus valores se fueron normalizando y regularizando”, comentó José.

En redes sociales se puede apreciar un fragmento de tres minutos de aquel momento tan emotivo para José y sus familiares, porque lo que parecía ser una despedida, fue un bálsamo para el corazón frágil de su padre.

“Un doctor de gran corazón que estaba observando se conmovió y me dijo que me quería grabar; gracias a él, quedó este registro”, agregó.

Cuando fue consultado sobre las repercusiones causadas por el video, refirió que nunca pasó por su cabeza algo parecido, además, el gran acto de amor que realizó por y para su padre le brindó a este más vitalidad y fuerzas para seguir luchando, por lo cual, los médicos le han pedido que toque todos los días para don José Luis.

“No me imaginé tal repercusión, solo fue un momento muy emotivo que quise compartir porque muchos de sus alumnos y amigos estaban pendientes de su salud. Él sigue estable y algunos doctores me recomendaron que siga tocando para mi papá cada día”, explicó.

Biografía

José Luis Miranda (padre) es profesor superior de Teoría y Solfeo como también de piano; licenciado en Música, máster en Artes, doctor HC en Arte y Cultura. Inició su carrera musical en piano, bajo la dirección de Francisco Marín Nogueras, Jovina González de Orth y Erwin Aponte, y en música de cámara y dirección orquestal con el gran maestro Remberto Giménez.

Realizó estudios en Buenos Aires con renombrados maestros, como Antonio María Russo, Alberto Ángel Devoto, Carmela Giuliano, Lucio Núñez, entre otros.

Es reconocido intérprete, compositor y docente musical desde 1957.

Miranda fue director musical de la compañía de Ópera de la Universidad del Norte, asesor del proyecto nacional Sonidos de la Tierra, y fundador de la primera Camerata Académica estable del Paraguay, la Camerata Miranda.

Además, creador del proyecto Paraguay Cantando, en el que en su clausura reunió al gran coro con más de 800 coreutas del Bicentenario de la Independencia, en diciembre del 2011. Así también fue director del Conservatorio Nacional de Música y fundador y presidente honorario de la Sociedad de Profesores y Directores de Escuelas de Música (Apromus).

En su extenso currículum también se menciona que fue el creador de la Licenciatura en Música del Instituto Superior de Bellas Artes. Entre sus distinguidos ex alumnos, figuran Luis Szarán, Dr. Daniel Luzko, Berta Rojas, Jorge Postel, José Mongelós, Óscar Aguilar Más, José Carlos Cabrera, entre otros.

Posee la distinción de Orden Nacional del Mérito, como también otras distinciones del Cabildo, Parlasur y el Congreso de la Nación. Es fundador y director general de la Escuela de Música Miranda.