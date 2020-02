Horacio Cartes (i) no está en la lista de invitados a ex presidentes colorados y de la Junta de Gobierno de la ANR.

La reunión a la que fueron invitados los ex mandatarios colorados y ex titulares de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana ( ANR ) se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno, informó el periodista Roberto Santander.

"Van a estar autoridades históricas, que tienen como finalidad cooperar en su visión. Si hablamos de unidad tenemos que ser inclusivos, hablar entre todos", dijo a los medios el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor.

Mencionó que existe una lista de invitados para el encuentro con Abdo Benítez, de la que se está haciendo cargo el ex director de Itaipú Binacional José Alberto Alderete, designado en consenso por los colorados, aseguró. No se dio a conocer el horario.

Por otra parte, Villamayor afirmó que en la lista de los invitados no figura el ex presidente de la República Horacio Cartes.

Sin embargo, no descartó una posible reunión entre el líder del movimiento Honor Colorado y de Añetete. Al contrario, apuntó que "es imprescindible" y que no ve como algo "difícil" o "complicado".

"Si es legítimo proclamar la unidad entre partidos con la sola finalidad de ganarle al Partido Colorado, por qué el Partido Colorado no puede proclamar su propia unidad. Me parece una tontería no hacerlo", declaró.

En la semana pasada, gobernadores colorados fueron hasta el Palacio de Gobierno a reunirse con Mario Abdo, e hicieron también lo propio con Cartes, en busca de un consenso de cara a las próximas elecciones.

La idea es que existan candidaturas acordadas para la Junta de Gobierno y para la mayor cantidad posible de localidades de cara a las elecciones municipales, a realizarse el 8 de noviembre de este año. Antes, se harán las internas, el 12 de julio, cuando también se elegirán las autoridades partidarias de la ANR.