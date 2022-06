Ex director de Tacumbú habría recibido amenazas, pero autoridades "no sabían"

La Policía Nacional constituida en el lugar donde se registró el crimen del ex director de Tacumbú Óscar González.

El ministro de Justicia, Édgar Olmedo, confirmó a radio Monumental 1080 AM en la mañana de este lunes que la voz que se escucha en un audio pertenece a Artemio Vera, director general de Establecimientos Penitenciarios, quien expresó que días antes del asesinato del ex director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú , Óscar González, ya manejaba datos sobre las amenazas de muerte que había en su contra.

"Mala noticia los compañeros ahí que son penitenciarios. Le mataron recién a Óscar González hijo en la casa de su papá, en 28 (Proyectada), donde está su casa. Al que fue director de Tacumbú. Hace tres días estuve luego hablando con él, me avisaron los perros que le tenían amenazado. Entonces tuve que decirle, que advertirle y ahora le liquidaron dos motoqueiros (sic)", se puede escuchar en la grabación.

Ante esto, el ministro de Justicia y otras autoridades de la Policía Nacional, así como del Ministerio Público, manifestaron a la radio que no estaban en conocimiento de esa situación.

"Evidentemente, había una suerte de comentario que estaba manejando el director general. Él, de alguna manera, me informó que había rumores, pero no me comentó si se trató con organismos de seguridad", dijo Olmedo.

"Si esto está certificado hay que darles participación a los organismos del Estado", remarcó en otro momento. Aseguró que averiguaría al respecto.

Policía y Fiscalía no sabían

No obstante, desde la Policía Nacional, Hugo Grance, jefe del Departamento de Homicidios, adelantó que no fueron advertidos acerca de la situación por parte de las autoridades penitenciarias.

"En mi departamento no ha llegado una alerta en cuanto a esta situación (...). Se menciona que hay una amenaza, cosa que no hemos podido confirmar con la familia, porque no se han dado las condiciones", indicó.

La fiscala Pamela Pérez, encargada de la investigación del caso, tampoco estaba en conocimiento de la información. "Vamos a verificar, porque no manejábamos la información", agregó por su parte.

La Policía Nacional y la Fiscalía se encuentran realizando las primeras diligencias. Fueron recogidas imágenes de circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el crimen y también se está recabado información de los familiares.

Asesinado en el interior de la vivienda de su padre

El ex director del penal de Tacumbú fue asesinado por un sicario cuando se encontraba en la casa de su padre, en barrio Obrero de Asunción. Al principio se informó que el asesinato ocurrió cuando Óscar González ingresaba al domicilio.

Sin embargo, las autoridades explicaron este lunes que dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta, uno descendió e ingresó hasta el fondo de la vivienda, donde se encontraba la víctima fatal, y le propinó varios disparos frente a sus familiares.

La víctima recibió cinco impactos de bala a la altura del rostro, en la mano izquierda, en la región dorsal y en la zona de la espalda, en el lado izquierdo.

Se presume una venganza narco

Óscar Daniel González Olmedo, de 42 años, se desempeñaba como director del penal de Tacumbú en octubre de 2020, cuando se realizó un allanamiento de forma sorpresiva, que estaba encabezado por el fallecido fiscal Marcelo Pecci, en el conocido sector Vip.

En esa ocasión, hallaron un laboratorio para procesar droga en la celda de Jaime Andrés Franco Mendoza, quien luego fue trasladado a la Agrupación Especializada.

En el lugar se encontraron dosis de cocaínas, importantes sumas de dinero en guaraníes, dólares y euros, además de armas blancas, celulares, microondas, router y hasta POS.

La investigación apunta que el asesinato guarda relación con este hecho, ya que González habría sido amenazado, por lo que fue sacado del cargo y luego fue comisionado a otra institución.