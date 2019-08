Ex director penitenciario choca y mata a policía de tránsito

El fatal accidente se registró a las 11.00, aproximadamente, sobre la ruta 1 Mariscal Francisco Solano López, en el kilómetro 345, en la zona de San Luis del Paraná, distrito de Encarnación, informó el periodista de Última Hora Antonio Rolín.

Según relato de testigos, la víctima se percató de que el automóvil estaba circulando a una velocidad no prudencial, por lo que le hizo una señal para que se detenga; sin embargo, el conductor no detuvo la marcha.

Ante esto, el inspector de tránsito intentó cruzar al carril contrario para poder esquivarlo, pero el conductor también se colocó en el mismo tramo y lo embistió.

Villalba fue trasladado inmediatamente al Hospital Regional de Encarnación, en donde se confirmó su fallecimiento.

No pude frenar, dice conductor

El conductor del rodado manifestó que iba con destino a Encarnación, cuando tres agentes de la PMT le salieron en su carril para atajarlo.

"Yo venía a una velocidad que no pude frenar y, cuando llegué donde estaban ellos, me esquivé en el carril contrario para no colisionar. En ese momento, el agente se mueve también hacia donde me esquivé, se trastrabilla con la pierna y se cae frente mío", explicó.

El hombre quedó demorado a disposición del Ministerio Público, informó a Última Hora el suboficial segundo Catalino Benítez de la Jefatura de Policía de Itapúa.

Destituido por fuga de presos

En noviembre del 2018, Martínez había sido detenido en la vía pública, donde rondaba pese a tener arresto domiciliario en ese entonces.

Martínez, al igual que dos guardiacárceles, es investigado por la Justicia debido a la fuga de los ciudadanos turcos Munir Ozturk (48) y Uc Eray (29) -supuestamente ligados al tráfico de drogas- que ocurrió en diciembre del 2017.

Los presos fugados habían sido trasladados, llamativamente, de la Penitenciaría de Ciudad del Este al penal de Misiones por orden de la jueza de Garantías 4, Alba Meza, sin que los mismos cuenten con ningún arraigo en dicha ciudad.

Los hombres se fugaron de un centro médico de la ciudad de Encarnación, al que acudieron para realizarse unos análisis clínicos.