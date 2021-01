"Nadie sabe nada. Ya buscamos por todas partes y hoy hablamos con el comisario y no tienen nada", contó angustiada Olivia Gómez, madre de Ronald Osmar.

Pidió que las autoridades aceleren los procesos de investigación hasta llegar al paradero de su hijo. Doña Olivia dijo que él nunca pasó tanto tiempo sin comunicarse con ella y que siempre avisa cuando no llegará a la casa.

"Estamos desesperados esperando, a veces salimos a buscar por nuestra cuenta. Es la primera vez que pasa esto, él siempre avisa cuando no va a llegar a la casa, me manda un mensaje y pide que no me preocupe", manifestó a NPY.

Recordó que su hijo salió de la casa con el auto de su padre y que desde ese entones ya no tienen noticias sobre él. Además, indicó que estuvo en la casa de su novia hasta las 5.00.

"Los vecinos corroboraron que él a esa hora estaba en la vereda de la casa de su novia y más de eso ya no sabemos. Hay muchas versiones y no podemos nosotros decir", prosiguió.

Igualmente, contó que la novia de su hijo ya declaró ante el Ministerio Público. "La novia ya habló en la Fiscalía, pero con nosotros casi nada porque están en la búsqueda y no hay tanta novedad para contar. Todo está igual", acotó preocupada.

El joven salió a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Spacio, de color beige, con chapa OAP 836, año 2000. La mamá de Ronald Osmar detalló que desde las 6.14 del viernes se encuentra apagado el celular de su hijo.

"Parece que le tragó la tierra a mi hijo y al auto. Nadie vio nada, rarísimo es lo que está pasando, porque nosotros teníamos la esperanza de que alguien haya visto el auto por ahí", continuó la madre.

El joven reside en el kilómetro 22 de la ruta PY02, en el barrio Caacupemi, de la ciudad de Capiatá, en el Departamento Central.

Cualquier información sobre su paradero se puede comunicar al número (0976) 538 884.