Estado dejará de recibir de Petropar G. 12.000 millones por mes al bajar los precios

La petrolera estatal bajará desde el lunes G. 500 el diésel tipo III y G. 300 la nafta 93 octanos por decisión del Gobierno.

"Petropar va a dejar de transferir G. 12.000 millones por mes al Tesoro Público", afirmó el viceministro de la Subsecretaría de Estado (SET). "Lógicamente, esto es un menor ingreso para el Fisco", subrayó en otro momento.

También acotó que el Gobierno va a tener que subsidiar a la empresa pública con recursos genuinos del Estado, lo cual significa tener que recortar gastos. "Acá lo importante es que Petropar haga frente a esta situación, por eso se decidió de esta forma, con base en el pedido de los senadores", apuntó.

"Todos tenemos que ajustarnos los cinturones"

El Ministerio de Hacienda tuvo que retirar el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles en Paraguay (Fondecpy) que presentó al Senado porque no obtuvo el apoyo de varios sectores políticos. Ahora, reformulará la propuesta para volver a presentar el lunes.

El proyecto original planteaba contraer una deuda de USD 100 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), a lo que se negaron las bancadas del Frente Guasu (FG), el Partido Patria Querida (PPQ), el sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Movimiento Honor Colorado.

"Estuvimos viendo todas las alternativas. El equipo técnico de Administración Financiera y Económica de Hacienda está trabajando en lo que se va a tener que tocar para poder aguantar esto", subrayó Óscar Orué.

El viceministro de Tributación consideró que "todos tenemos que ajustarnos los cinturones". "Algo tenemos que hacer como sociedad", añadió. Enfatizó incluso que bajo esta premisa los emblemas del sector privado no volvieron a aumentar sus precios esta semana ante la crisis del combustible.

Se opone a proyecto que suprime cargos y elimina proyectos

El alto funcionario del Gobierno fue consultado sobre el proyecto de ley que pretende suprimir cargos innecesarios en la función pública y la eliminación de tres ministerios para ahorrar USD 40 millones (unos G. 276.000 millones) y destinar a un fondo para el combustible y la promoción de fuentes de energía.

Se trata de una propuesta que el senador Sergio Godoy (ANR) anticipó a Monumental 1080 AM, que presentará a la Cámara Alta y afecta a ministerios que se crearon durante este periodo legislativo: El de Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia e Información y Comunicación.

A Orué no le pareció una opción. Cuestionó que tal iniciativa no se haya impulsado en el gobierno del ex presidente Horacio Cartes. "¿Cuántas secretarías y ministerios se crearon en ese Gobierno? Ahora es la solución mágica. ¿Por qué no se hizo eso antes?, planteó.

Dijo que en la administración de Mario Abdo Benítez propuso al Parlamento un recorte en el salario de los funcionarios públicos y que la propuesta "todavía ni se miró" por los legisladores.