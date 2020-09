Esposa de peón de estancia lamenta secuestro y pide que lo liberen

Adelio Mendoza es un peón de estancia de 21 años que se encontraba trabajando con el ex vicepresidente Óscar Denis en su propiedad denominada La Tranquerita, ubicada en la zona limítrofe entre los departamentos de Amambay y Concepción.

El trabajador fue secuestrado junto con el político liberal en horas de la tarde del miércoles. Las autoridades nacionales presumen que se trataría de un nuevo golpe del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Hasta ahora no tengo ninguna información sobre él y yo pido al EPP que lo liberen, por favor. ¿Por qué hacen eso?, él es un indígena que no tiene dinero para darles”, expresó la esposa del trabajador, Leticia Valiente, a Monumental 1080 AM.

La mujer relató que se enteró del hecho cuando su suegra la llamó a avisar sobre la desaparición del hombre.

“El hermano de mi esposo fue quien le comentó a mi suegra que ellos estaban trabajando por un alambrado en el fondo del retiro, cuando el patrón le llamó a Adelio y le dijo que se vaya en la camioneta para que le pueda abrir el portón. Ismael y mi suegro le siguieron después, pero ya vieron la camioneta abandonada y no le encontraron”, comentó la mujer.

Por otra parte, Valiente también mencionó que su esposo lleva trabajando desde hace seis años con la familia de Denis y no sufre ningún problema grave de salud.

“En el tema de su salud, lo único que suele tener es sangrado en la nariz, fue tratado sobre ese problema porque trabaja mucho bajo el sol, pero ahora no está medicado”, indicó.

Finalmente, la mujer expresó su sentir y pidió nuevamente al grupo criminal que liberen a su pareja ya que se encuentran desesperados por el hecho.

El Gobierno informó este jueves que desplegó toda la fuerza de seguridad nacional en el Norte para el rescate con vida del ex vicepresidente Óscar Denis y de su empleado Adelio Mendoza. Hasta el momento no se tienen mayores novedades del caso.