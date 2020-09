Esposa de Adelio Mendoza dice que militares de la FTC fueron perezosos para la búsqueda

El ex vicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez y el peón Adelio Mendoza desaparecieron en la tarde del miércoles, en Amambay.

Un grupo de nativos que pertenecen a la comunidad Paĩ Tavyterã ingresaron el domingo en la zona boscosa para buscar a los secuestrados Óscar Denis y Adelio Mendoza , y hallaron un campamento improvisado en las inmediaciones de la estancia Tranquerita, donde desaparecieron el ex político y su colaborador.

Leticia Valiente, esposa de Adelio, comentó que ingresaron al monte acompañados de ocho efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quienes a su criterio fueron muy perezosos para realizar la búsqueda.

“Los militares que nos acompañaron apenas se fueron con nosotros, desastre su mundo. Fueron perezosos, no querían luego entrar al monte ni acompañarnos, algunos se plaguearon porque nosotros no nos quedamos a descansar luego. Ellos nos decían que estaban cansados porque hace rato que ya están por el campo y tenían mucho miedo”, contó Leticia a Monumental 1080 AM.

Si bien los militares ingresaron con armas, la mujer agregó que los efectivos se distanciaron mucho del grupo de más 80 nativos debido a que temían algún enfrentamiento en caso de un posible encuentro con el EPP.

“Nosotros no llevamos armas, nos íbamos acompañados de la oración nomás y si le encontrábamos íbamos a intentar hablar con ellos”, refirió Valiente.

Presumen que secuestrados están por la zona

Por otra parte, Leticia dijo que tras la búsqueda, presumen que los secuestrados, Óscar Denis y Adelio Mendoza, estarían en inmediaciones del lugar donde fueron secuestrados la semana pasada.

“Por los rastros que encontramos, calculamos que ellos están por el lugar porque es un campo muy grande, muy boscoso y de difícil acceso”, mencionó.

Los nativos hallaron un precario campamento en el sitio, luego de haber recorrido por dos horas, siguiendo los rastros que aparentemente el grupo criminal dejó por el camino.

“Encontramos donde se quedaron a descansar, a fumar, a tomar tereré. Se nota que se quedaron a dormir luego ahí. Hasta un callejón llegamos, pero ya no sabemos si subieron a un vehículo o si siguieron en el campo. Ahí nos confundimos un poco, pero también se ve que hay muchos alambres que pasaron y cortaron”, relató.

Finalmente, Leticia informó que por el momento ya no volverán a ingresar al bosque y aguardarán noticias sobre Adelio.

La mujer pidió nuevamente al grupo criminal que liberen a los secuestrados, ya que las familias afectadas están sufriendo mucho por sus seres queridos.

Adelio Mendoza es un peón de estancia de 21 años que se encontraba trabajando con el ex vicepresidente Óscar Denis en su propiedad denominada Tranquerita, ubicada en la zona limítrofe entre los departamentos de Amambay y Concepción.

Ambos fueron secuestrados en horas de la tarde del miércoles por el grupo autodenominado EPP, pero hasta la fecha no se tiene información sobre los afectados.