Figuran en la lista de significativamente corruptos el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín Alfonso; el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo y el funcionario judicial Vicente Ferreira por hechos de corrupción.

Al respecto, la senadora del Frente Guasu sostuvo que “como país estamos demostrando una debilidad como Estado y como democracia”.

Lea más: EEUU declara como corruptos a ex titular de Dinac, a influyente abogado y a funcionario judicial

“Creo que es momento de cambios en el Paraguay y que todos los poderes del Estado sean depurados de la gente que hoy forma parte de esta roca de corrupción”, apuntó.

Igualmente, lamentó que la situación de ingobernabilidad produce inseguridad jurídica y coloca a Paraguay ante la visión internacional como un país fallido.

Los paraguayos significativamente corruptos

Bogarín, Melgarejo y Ferreira engrosan la lista de paraguayos declarados como significativamente corruptos por Estados Unidos.

En los últimos años, varios paraguayos fueron agregados a esta nómina de alerta del Gobierno norteamericano, incluyendo figuras con altos cargos públicos, como es el caso del actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el ex presidente Horacio Cartes.

En abril de 2021, el designado fue el diputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado, también debido a su participación en importantes actos de corrupción.

Por su parte, el 10 de diciembre de 2019, fue incluido en la lista el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ex senador de Paraguay, Óscar González Daher, fallecido en octubre del 2021. También pasó a integrarla el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón.