Escena de Lali González en novela argentina desata ira

En la cuestionada escena, la actriz paraguaya está en una cama de hospital y conversando con su amiga Lola, Agustina Cherri en la vida real, a quien le dice que no entiende por qué le quieren hacer creer que el hombre que está afuera es su marido.

“Yo lo que no entiendo es por qué ustedes me quieren hacer creer que ese tipo que está afuera es mi marido. Ese no puede ser mi marido, yo no siento nada por él, encima es paraguayo”, dice en una parte del capítulo 32 González.

Seguidamente, su amiga le contesta que se trata de “Lautaro” (el actor paraguayo Nicolás García Hume) y le recuerda que ella también es paraguaya. “Ah, ¿sí?”, es la respuesta de asombro que emite Rita (Lali González).

https://twitter.com/eltreceoficial/status/1455715597648547845 Sebastián escucha una conversación privada entre Rita y Lola. #LaUno pic.twitter.com/ixPbwyTuGc — eltrece (@eltreceoficial) November 3, 2021

Las críticas comenzaron después de que un usuario de Twitter compartió la parte de la conversación entre Rita y Lola, agregando con sarcasmo: “Esta es una de las mejores cosas que vi en mi vida”. Tras ello, otra persona respondió: “Suar en un escritorio anotando: ‘Y le agarró una amnesia tan fuerte que se olvidó de que era paraguaya”.

Además de señalar como ofensiva a la parte de la novela donde el personaje olvida que es paraguaya, otros también criticaron la falta de originalidad de Adrián Suar en sus ficciones argentinas, teniendo en cuenta que las escenas donde los protagonistas olvidan la memoria son frecuentes y muy comunes.

La 1-5/18 Somos Uno es una tira diaria producida por Polka, donde Lali González es Rita, una de las protagonistas de la serie, cuyo estreno se dio el pasado 21 de setiembre por las pantallas de El Trece en Argentina.

Su papel consiste en una mujer paraguaya de nombre Rita, que es una madre que está en busca de su hijo. Durante sus primeros días de estreno, la actriz había manifestado a Última Hora que es un personaje de mucho amor y que le dieron la posibilidad de poner su toque de humor al papel.

En la serie novelesca también se cuenta con la participación del actor paraguayo Nico García Hume.