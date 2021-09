La actriz nacional conversó con radio Monumental 1080 AM este martes y brindó algunos detalles de su personaje. Comentó que se trata de una mujer paraguaya de nombre Rita, que es una madre que está en busca de su hijo.

Explicó que es un personaje de mucho amor y que le dieron la posibilidad de poner su toque de humor al papel.

"Es otro tipo de formato que tenía ganas de hacer, pero nunca tuve la oportunidad de hacer tira en horario central, trabajamos de 8.00 a 18.00 sin parar y te da como otro entrenamiento actoral (...). En principio es hasta fin de año y ahí vemos si la producción quiere más o no, pero yo me quedo hasta diciembre", expresó.

En otro momento, González indicó que antes de esta oportunidad vivió momentos duros en la pandemia del Covid-19, al igual que todo el sector del entretenimiento, que se vio fuertemente golpeado.

"Hace mucho tiempo que estoy trabajando y enfocándome netamente en mi carrera de actriz. Yo creí que no iba a llegar a este momento y llegó. Es difícil, hay que tener mucha paciencia, yo creo que nuestra profesión como cualquier otra adonde se quiere llegar, no es solo de velocidad sino de resistencia, de fe", subrayó.

"Yo dije que ya no iba a actuar en pandemia. No sé, iba a volver al Derecho, a tribunales, no tenía trabajo", comentó en otro momento. "Era desesperante lo que los actores vivimos en ese momento y hoy por suerte se está ordenando todo", agregó.

La actriz paraguaya explicó que no es la primera vez que hace actuación en Argentina, ya hizo varios personajes en otras películas del vecino país. En ese sentido, dijo que tiene muchas ganas de poder hacer también comedia en algún momento de su carrera actoral.

Sostuvo que el hecho de que haya paraguayos actuando en Argentina abre oportunidades para la coproducción de ambas culturas en proyectos futuros. "Cuando empezás a ver paraguayos en Argentina, te empiezan a mirar de otra forma", acotó.

La nueva ficción argentina es una superproducción de Polka, de Adrián Suar, y el Eltrece, que trata de la historia del barrio 1-5/18, bautizado como La Peñaloza, donde conviven vecinos de distintos orígenes y realidades.

Medios argentinos señalaron que su estreno fue lo más visto.