“Muchos me dijeron, medio en broma, medio en serio, que hay gente que quiere que me vaya, probablemente tenga una votación favorable”, aseveró el legislador, añadiendo que supuestamente el pedido de su designación no tiene como base un acuerdo.

“Este tema se habló hace más o menos cinco meses y salió de manera insólita en un café amable tomado con el canciller (Euclides Acevedo), con quien tengo amistad desde hace muchos años. (…) Ahí yo vi la oportunidad y le dije que estaba disponible”, relató Riera.

Además, expresó lo que implica para él ir a otro país para representar a nuestro país: “Es un gran desafío, una motivación y una experiencia única (…) poder representar y defender la democracia y los derechos humanos a nivel hemisférico en el foro político más importante, pero todavía depende de la aprobación de mis colegas y un dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores, que ojalá salga en la brevedad posible”, agregó.

Al ser consultado sobre su opinión respecto a lo que le había manifestado Juan Carlos Galaverna cuando votó por Víctor Ríos para ministro de la Corte, de que con ello estaba poniendo en riesgo su acuerdo constitucional, Riera aseguró que lo dijo porque “lo sentía”, agregando que espera que esas diferencias no afecten en la decisión de la Cámara Alta.

Finalmente, aseguró que no volverá a candidatarse ni activar para las elecciones internas del próximo año ni las generales del 2023: “Voy a dar un paso al costado después de 38 años de militancia político-partidaria, 20 elecciones, que generan un desgaste en lo personal, en lo económico”, adelantó.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la intermediación del canciller Euclides Acevedo, envió el viernes al Senado un pedido de acuerdo constitucional para designar al senador Enrique Riera como representante ante la Organización de Estados Americanos.

Una vez que haya sido ingresado el documento, será estudiado primero por la Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo dictamen final será enviado y analizado por la Cámara de Senadores.