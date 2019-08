En Itaipú designan a nuevo director interino

Fue designado por el Poder Ejecutivo en reemplazo de José Sánchez Tillería, cuya dimisión en el cargo fue presentada hace cuatro días. Él fue uno de los participantes de las negociaciones de la polémica acta bilateral firmada por Paraguay y Brasil, que desencadenó en masivas renuncias.

Valdez es considerado por la entidad como “empleado de carrera”. Antes de su nueva designación se desempeñaba en el puesto de asesor de Planeamiento y Coordinación de la Dirección Técnica de la hidroeléctrica.

Ingresó a la Itaipú en 1986 y trabajó en diversas dependencias de la Dirección Técnica y como asistente de la Dirección General. Además, es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil.

En 2010, fue salpicado en el caso de la utilización de fondos de la entidad para financiar la campaña proselitista del 2008, de la ex candidata presidencial colorada Blanca Ovelar.

Fue procesado por lesión de confianza en perjuicio de la binacional en 2010 con Wilfrido Taboada, ex director financiero de la hidroeléctrica y mano derecha del ex senador Víctor Bernal y el ex superintendente de Planeamiento Empresarial de Itaipú, Guido Zacarías Michelagnoli.

Luego de la renuncia de José Sánchez Tillería, el director paraguayo de la binacional, Ernst Bergen, había mencionado también que el Ejecutivo estaba analizando el cambio de varios de consejeros de Itaipú, sin embargo, hasta el momento no hay novedades al respecto.

Los consejeros también fueron cuestionados por no haber intervenido para evitar que el Paraguay firme el acuerdo, que para técnicos era perjudicial para el país.

La amenaza de juicio político contra Mario Abdo Benítez se desactivó luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara sobre la firma de un nuevo documento con el Brasil, por el cual se dejaba sin efecto el acuerdo secreto que se pactó el pasado 24 de mayo.