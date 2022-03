Empresa encargada de dragado en Paso Bermejo afirma que el paso no está cerrado

Asimismo detallaron que mantienen un contrato abierto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y que los trabajos de dragado son ejecutados a solicitud de la cartera de Estado, que remite el informe técnico de predragado para iniciar la intervención de los pasos críticos en cada caso.

En ese sentido, indicaron que el pasado 3 de marzo recién recibieron el informe técnico de predragado para iniciar los trabajos en el Paso Bermejo, desde el km 79 al 83 del río Paraguay, por lo que inmediatamente se dispuso la movilización aguas arribas de dos dragas.

El director de TOSA, Luciano Mauroni, explicó que la situación en el Bermejo es algo natural y cíclico, sobre todo cuando el río Paraguay presenta una corriente baja, ya que el Bermejo ingresa con un caudal muy grande de agua y trayendo sedimentos, raigones, entre otros.

“En el ámbito fluvial es conocida esta desembocadura por las dificultades que acarrea. En este momento, la navegación no está cortada. Se realizan fraccionamientos para poder sortear esta zona, ya que la corriente misma no permite pasar con el convoy entero; por ende, se demora la navegación, pero no la detiene. Este paso aún no fue dragado por TOSA”, manifestó.

En un primer momento se comunicó que una veintena de embarcaciones con materia prima se encontraban varadas en la zona de Paso Bermejo, ante la crítica situación del río Paraguay. A su vez, se advirtió sobre pérdidas multimillonarias.

El director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Jorge Vergara, admitió que las tareas de dragado que se están realizando no dan abasto y que si bien se mantienen las condiciones de navegabilidad, estas no son óptimas.