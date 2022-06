Javier García de Viedma, embajador de la Unión Europea (UE) en Paraguay, advirtió que, de no tomarse las medidas oportunas y correctas contra el crimen organizado , el país corre el riesgo de convertirse en un "narcoestado".

"Algunos probablemente exageran cuando hablan de que Paraguay es un narcoestado. Creo que son exageraciones, pero creo que es importante tener en cuenta que esa posibilidad a largo plazo no es descartable si no se toman las medidas necesarias y oportunas", expresó en una entrevista con Monumental 1080 AM.

Al respecto, relató que al llegar al país, hace poco menos de un año, uno de los temas que le llamaron la atención fue el impacto del crimen organizado en Paraguay.

"Fundamentalmente desde el atentado en San Bernardino tuve la impresión de que se había traspasado una línea roja y que había un mensaje por parte del crimen organizado. ¿Existe un riesgo? Sí, existe un riesgo, pero también existen medidas, programas, colaboración, no solo de la Unión Europea, también de otros países, y hay gente muy digna y con gran empeño en acabar con esto. Riesgos, sí, pero también medios y voluntad", declaró el diplomático español.

García de Viedma recordó que el mayor cargamento de cocaína incautado en Europa, de 23 toneladas, partió de Paraguay.

"Paraguay se está convirtiendo en un lugar de tránsito (de drogas). Eso sabemos desde hace algún tiempo y contra eso hay que luchar y las autoridades paraguayas así lo están haciendo y nosotros estamos contribuyendo también para que eso sea lo más efectivo posible", indicó.

En ese sentido, explicó que como el crimen organizado es por su naturaleza trasnacional, el tipo de cooperación que realiza la UE es regional, no bilateral, y comentó que esta semana tres programas europeos dedicados a la lucha contra este flagelo se reúnen en Asunción: El Programa de Cooperación América Latina, Caribe y UE en Políticas sobre Drogas (Copolad), el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) y el Eurofront, que trabaja específicamente el problema del tráfico ilícito fronterizo.

"El crimen organizado es de tal naturaleza que no busca crear un Estado. Si el crimen organizado considera tener un Estado en un lugar remoto de Asia o África o Latinoamérica, sería relativamente fácil de combatirlo", opinó.

"El crimen organizado funciona de tal manera que prefiere controlar los resortes del Estado, manipular los hilos para que el Estado se convierta en el escenario de teatro donde ese crimen actúa de manera impune, y eso es mucho más difícil de combatir", añadió el embajador.

El bono demográfico y la energía potencian al país

Por otro lado, el diplomático destacó las potencialidades que tiene el país y los resultados que ha tenido la cooperación europea en Paraguay, sobre todo en el acceso a educación.

"Paraguay ha tenido un crecimiento sostenido, antes de la pandemia, entre un 4 y 5 por ciento durante bastante tiempo. Durante un periodo superior de diez años, esto cambia el país", señaló.

"Por otro lado, Paraguay tiene algo que pertenece al futuro, por lo que muchos países están peleando y cuesta mucho conseguir, que es energía verde y sobrante. Eso lo convierte en un elemento adicional para favorecer la inversión", agregó.