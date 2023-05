El sentido homenaje de Beto Ovelar a un ausente Calé Galaverna

El senador oriundo del Departamento de Caaguazú no quiso “dejar pasar los 34 años de la vida parlamentaria” de Galaverna, quien no estuvo en la sesión. Aseguró que en el próximo periodo van a extrañar el talento, oficio y la oratoria del senador ypacaraiense, quien decidió no presentarse a las elecciones de este 2023 para otros cinco años más en el Senado.

Ovelar admitió que al principio su relación con Galaverna era “muy particular”. “No diría que le odiaba, pero como mínimo no le aguantaba, porque éramos originarios del movimiento de Reconciliación Colorada que había postulado a nuestro maestro Luis María Argaña, a quien se le birló la posibilidad de ser presidente y Calé era el principal espadachín, el D’Artagnan del gobierno de Juan Carlos Wasmosy”, recordó.

Explicó que Ovelar padre era diputado de la Nación, mientras que el mismo Beto era “secretario del secretario”, pero que quería aprender los procedimientos en el Parlamento. En una ocasión, en el periodo 93-98, le tocó escuchar “uno de los debates más brillantes”. Indicó que entre los oradores estaban Rodrigo Campos Cervera, Evelio Fernández Arévalos y el mismo Calé.

“No me olvido nunca cómo Calé pudo refutar artículo por artículo de los grandes juriconsultos y encima decía ‘che ko bachiller campaña’ y fue tan extraordinaria la exposición, que tuvieron que allanarse ante el planteamiento de Calé y a partir de ahí cambió esa concepción y admiración que posteriormente sentí hacia él”, expresó.

Asimismo, afirmó haber conocido a brillantes legisladores, como Miguel Abdón Tito Saguier, Marcelo Duarte, pero que “sin duda el mejor parlamentario, el mejor orador en todo este tiempo fue y es Juan Carlos Galaverna”.

Calé fue parlamentario desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Entre sus “logros” está haber admitido el fraude electoral a favor de Juan Carlos Wasmosy y Ángel Roberto Seifart, que luego terminarían siendo presidente y vicepresidente de la Nación. Luego, en el 2012, fue uno de los principales precursores en el juicio político contra Fernando Lugo.

Nacido el 18 de noviembre de 1949 en Ypacaraí, también fue presidente de la Juventud Colorada de su ciudad, concejal e intendente de la antigua Tacuaral, y también diputado, según senado.gov.py.