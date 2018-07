Calé revela que filtraron plan que favorecía a Duarte Frutos

Ante la pasividad frente a la decisión del titular del Congreso de hacer jurar a Mirta Gusinky en reemplazo de Nicanor, reveló que actuaron así “porque alguien filtró lo que teníamos previsto hacer”. De este modo, Lugo no bajó de la presidencia y la resolución judicial “fue despreciada”. “(Lugo) ni siquiera compartió formalmente con nosotros la orden judicial. Entonces, obvió su juramento, que iba a tomarle Cachito Salomón, no le dio la palabra a Cachito (...). Lugo nos tomó el juramento. Lugo no juró”, aseguró Calé.

Error político. Galaverna reconoció además que se equivocaron al no hacer jurar a Nicanor el pasado sábado. “Cometimos la torpeza política de no hacerlo jurar el sábado”, dijo, admitiendo que algunos colegas ya cambiaron de postura.

“Con toda el alma quiero que Nicanor sea senador”, expresó el legislador, lamentando que “a Nicanor le está perjudicando su condición de abre cerrojo, de llave” que favorecería el posterior juramento del presidente Horacio Cartes como senador activo.