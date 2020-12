El Lamborghini de Reinaldo Cabaña fue subastado por G. 411 millones

El hombre es de nacionalidad brasileña y participó de la subasta del automóvil este martes, que finalmente fue subastado por un monto de G. 411 millones.

Tras ganar la subasta, Bortolotto conversó brevemente con Telefuturo y manifestó la alegría por su nueva adquisición.

Lea más: Subastarán lujosos vehículos incautados en causas contra crimen organizado

“Es un auto difícil de manejar en Paraguay, la mayoría del tiempo va a estar guardado y cuidado porque cada kilometro de ese auto es un costo extra”, expresó.

El joven comentó que trabajó en Europa durante 6 años y ahorró durante mucho tiempo, por ello, decidió comprar el vehículo.

Además, aclaró a quien fue el propietario del lujoso vehículo, el supuesto narco Reinaldo Cucho Cabaña: “Yo vine en febrero en Paraguay y la verdad que no sabía quién era el dueño, no lo conocía. Después me contaron, pero no sé quién es, me da igual lo que digan”, dijo el joven.

Nota relacionada: Jueza ordenó venta anticipada de lujoso Lamborghini de Cucho

La Senabico realizó este martes la subasta de vehículos y otros electrodomésticos incautados en casos de narcotráfico y lavado de dinero.

Entre otros vehículos también se subastaron un automóvil Chevrolet Camaro, un Audi A4, un Kia Sportage, una camioneta Toyota Tundra, una BMW X6, entre otros.

En total, la Senabico anunció que estimaba recaudar USD 230.000 que serán depositados en una cuenta especial.

Para el primer trimestre del 2021 se planea subastar inmuebles, vehículos y probablemente aviones.