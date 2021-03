El juicio a Marito colocó en el banquillo a la ANR

El jueves, la Cámara de Diputados rechazó la moción de destitución del titular del Poder Ejecutivo por la negligente gestión de la crisis sanitaria por la falta de medicamentos, colapso de los hospitales y la incertidumbre de las vacunas. Los colorados maniobraron para tratar el asunto con urgencia y de esa manera sacarse de encima un tema que venía ocupando el escenario con mucho impacto. La ANR se impuso por 42 votos contra 36 opositores, que después de mucho tiempo sumaron sus fuerzas en un único objetivo. PLRA, Patria Querida (PPQ), Encuentro Nacional, Hagamos y un independiente se encolumnaron a favor del impeachment. Estuvieron ausentes el colorado Arnaldo Samaniego y la liberal María López.

Es la segunda vez que Honor Colorado le lanza un salvavidas a Marito y al vicepresidente Hugo Velázquez. La primera vez fue en el 2019, tras la firma del acta secreta de Itaipú.

PRISIONERO. El salvataje cartista no es una liberación, sino una atadura. El presidente es consciente de que con cada crisis entrega su libertad y pierde capacidad de maniobra. Con un gabinete de ministros que piensa más en sí mismo que en salvar la cabeza de su jefe, está cada vez más solo, aislado y con la preocupante creencia de que todos los que le llevan noticias sobre la realidad nacional o le sugieren cambios disruptivos para recuperar el rumbo son sus enemigos. En sicología ese estado se llama evasión, el que se aísla para no enfrentar el problema creyendo erróneamente que así logra protegerse.

En la medida en que no reaccione y dé un giro radical a su gestión para salir de la tormenta perfecta de la pandemia y las sospechas de corrupción, el balón de oxígeno que le dieron sus correligionarios se agotará muy rápido.

Honor Colorado acusa recibo por haberle dado nuevamente la mano. Postura que por cierto ya no es del agrado de la dirigencia de base y que se concretó porque allí se hace lo que ordena Horacio Cartes. El presidente de la ANR y diputado Pedro Alliana, vocero de Cartes, lo resumió de esta manera: “Si este Gobierno no responde a las exigencias de la gente y si fracasa nuevamente, la ciudadanía no le perdonará y ni nosotros le vamos a poder salvar”.

ALERTA COLORADA. Quizá uno de los efectos más importantes de la crisis sanitaria en términos políticos es la reacción ciudadana y su mirada amplificada sobre los causantes históricos de la destrucción institucional de la República, que quedó al desnudo con la pandemia. El foco de las movilizaciones y las críticas no se centraron solamente en el Gobierno de turno, como sucede habitualmente, sino contra el partido de Gobierno, es decir, contra la ANR. La inédita toma e incendio de un local partidario cercano a la Junta de Gobierno fue un hecho simbólico y resume el sentimiento de una gran parte de la ciudadanía. Un viraje que despertó alertas y desconcierto en el centenario partido. Y como era de esperarse, acostumbrados al poder omnímodo que les dio la dictadura y la permanencia en el poder en tiempos de democracia, reaccionaron con soberbia, reprimiendo, gracias al manejo de las instituciones del Estado, como la Policía y el Ministerio Público.

Así, aparecen fiscales con nula formación democrática y desconocimiento peligroso de los derechos constitucionales, que quieren prohibir las protestas contra el Gobierno, policías que disparan contra manifestantes, seccionaleros pidiendo a gritos la destitución de funcionarios independientes que no se alinean al partido.

Cartistas, oficialistas y demás istas se vieron en la necesidad de salir a defender al partido, en medio de contradicciones y confusión de discursos.

EN CRISIS. Es prematuro sacar conclusiones, pero la crisis institucional revelada por la crisis sanitaria ha generado una grieta en el exitoso discurso colorado de ser Gobierno y oposición al mismo tiempo, fórmula que le ha servido para permanecer en el poder.

En este contexto, la pregunta es si la oposición tendrá la capacidad de construir unidad e impulsar un liderazgo creíble y esperanzador en medio de la crisis existencial republicana. Porque el juicio político a Marito terminó poniendo en el banquillo al Partido Colorado.