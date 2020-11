"La postal diaria, espacios públicos destinados al estacionamiento LIBRE y GRATUITO, USURPADOS. Realizamos el despeje pertinente de elementos, utilizados para la reserva ilegal, en inmediaciones al Palacio de Justicia", tuiteó.

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Blas Sosa, señaló a Última Hora que de la misma forma se procedió en las primeras horas de la jornada en el microcentro de Asunción, donde con dos grúas se retiraron varios elementos también, al menos 100 lugares en unos 45 minutos.

El funcionario mencionó que el trabajo principal de los agentes de la PMT es tratar de desalentar esa práctica y que a diario se ocupan de este tipo de situación de forma aleatoria.

"Todos los días estamos haciendo eso, tanto en el sector del microcentro, de Villa Morra, del Mercado 4 y sus alrededores. En la zona del Palacio de Justicia también solemos entrar", acotó.

Sosa responsabilizó de esta situación a los cuidacoches y refirió que de ellos se debe hacer cargo la Policía Nacional.

"Nosotros no tenemos competencia como para sacarlos de la calle y la Policía Nacional actúa conforme a las denuncias de la gente, y la gente no te va a denunciar cuando un cuidacoche no le deja estacionar. Lo máximo que hace es publicar por las redes (...). Pero eso es un tema de seguridad, que está a cargo de la Policía", dijo.

Otro planteamiento que hizo fue que la Municipalidad de Asunción también puede implementar por sí misma el estacionamiento tarifado, de modo a que cada ciudadano pueda pagar por su espacio y eso permita además la rotación de vehículos en los estacionamientos.

La jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, la comisaria María Elena Andrada, por su parte, acotó que no puede actuar si no hay un hecho punible, una denuncia de daño, agresión o violencia. Enfatizó que la alternativa a la problemática requiere de un trabajo interinstitucional.

"Con esta cuestión, esta crisis en la cual todos nos vimos afectados, todos nos estamos reinventando, y negarle a una persona la posibilidad de realizar una actividad o tarea que le genere ingresos económicos, me parece ilógico, teniendo en cuenta eso. Ahora, cuando es una estafa y te presionan o violentan, ahí cambia", remarcó.

Actualmente, no se cuenta con un sistema de control y tarifado en ningún punto capitalino. Por recomendación de la Contraloría General de la República, se suspendió la adjudicación al Consorcio Parxin en el microcentro, zona del Poder Judicial (Sajonia), zona de Mercado 4, zona de shopping en Villa Morra y zona de la Ande sobre la avenida España.

Por tanto, la situación es un camino libre para los cuidacoches, quedando en su manejo los escasos sitios destinados a estacionamiento.

En setiembre pasado, el Tribunal Arbitral que trató la disputa por la malograda adjudicación del estacionamiento tarifado entre la Municipalidad de Asunción y el Consorcio Parxin falló a favor de la empresa, luego de que se inició una rescisión de contrato de 2017.

El encargado de la Dirección de Tránsito de la Comuna capitalina, Fernando Machuca, expuso que dado este contexto están analizando plantear un proyecto que modifica una ordenanza y establece el uso de la tecnología para el estacionamiento para los contribuyentes de Asunción.

La idea consiste en reservar lugares desde un celular, con la utilización de un microchip que permita el monitoreo de los agentes de la PMT.