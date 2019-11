Caos reina en Asunción por falta de espacios para estacionar

Vehículos en doble fila que atascan el tráfico; rodados aparcados sobre veredas que atentan contra la seguridad de los peatones; cocheras, rampas para personas con discapacidad o franjas peatonales obstruidas; negocios sin suficiente cantidad de lugares para autos de sus clientes o máquinas que estacionan a ambos lados de las aceras en calles de doble mano, son violaciones que sumen a la capital del país en un verdadero caos. Todo se da por el casi nulo control de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Actualmente no se cuenta con un sistema de control y tarifado en ningún punto capitalino. Por recomendación de la Contraloría General de la República se suspendió la adjudicación al Consorcio Parxin en el microcentro, zona del Poder Judicial (Sajonia), zona Mercado 4, zona de shopping en Villa Morra y zona de Ande (España), dejando librado al capricho de cuidacoches el manejo de los escasos sitios destinados a estacionamiento.

La capital recibe cada día un promedio de entre 1.500.000 a 1.800.000 personas que vienen de municipios del Área Metropolitana por cuestiones laborales y de estudio principalmente, las cuales se movilizan en unos 600.000 motores, entre vehículos particulares o unidades del transporte público, colapsando por completo toda la infraestructura asuncena, según datos de la Dirección de Tránsito de la institución municipal.

Si bien no se tiene una estadística precisa, la estimación señala que habría similar cantidad de motocicletas que entran al ejido de Asunción en cada jornada, para las cuales tampoco se tienen sitios suficientes, derivando ello en que sus conductores las dejen sobre todo en lugares prohibidos.

RESPUESTA.

El ingeniero Luis María Pereira, director de Tránsito de la Comuna capitalina, señaló que el caótico panorama existente se debe al incremento del parque automotor, lo que rebasa por completo la capacidad vial de Asunción para albergar a tantas máquinas.

“Hay demasiadas facilidades para adquirir un vehículo. Desde un concepto moderno de lo que es movilidad, creemos que revertir esa situación solo es posible a través de un servicio de transporte público eficiente. Tenemos que partir de eso. Una vez que logremos eso podemos incluso a través de reglamentaciones regular tanto el tránsito como el estacionamiento”, indicó.

Dijo que mientras tanto se podría paliar la situación habilitando más espacios de estacionamiento fuera de las calles y aumentar la tarifa para quienes dejan sus rodados en la vía pública, pero admitió que todo eso serán como simples parches.

Resaltó que se está aguardando que concluya el juicio que se encuentra a cargo de un laudo arbitral con respecto a la demanda promovida tanto por la Municipalidad de Asunción como por el Consorcio Parxin por la malograda implementación del sistema de estacionamiento tarifado, donde las pretensiones de una y otra parte rondan los USD 5 millones.

“Una vez que ese juicio se defina estaremos en condiciones de aplicar un sistema de estacionamiento tarifado, lo cual ayudará a ordenar el uso de los espacios de estacionamiento y del mismo tránsito de la ciudad”, expresó.

Finalmente, refirió que se insta a los conductores a respetar mientras tanto las normas, evitando dejar sus rodados en sitios prohibidos, aparcando del lado izquierdo en calles con sentido único y solo del lado de las casas con numeración par en vías de doble sentido, para colaborar con el paso fluido.





9.675 espacios para estacionar en cinco zonas más caóticas se registraron para el malogrado sistema con Parxin.



1.800.000 personas ingresan en cada jornada al municipio capitalino, colapsando por completo toda su infraestructura.



600.000 rodados, entre automóviles particulares y colectivos, se estima que entran diariamente a la ciudad.



25.000 contribuyentes, de un registro inicial de 250.000, tributan en Asunción, es decir paga patentes en capital.

Existen casi 1.000 lugares reservados en toda la ciudad

Según datos proporcionados por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, hoy día existen 987 espacios reservados en toda la ciudad, entre nuevos y para renovación.

Asimismo se tienen 115 expedientes de contribuyentes que solicitaron estos lugares, pero que les falta facturar; así como también 171 de ellos se encuentran en proceso de señalización y 268 que ya finiquitaron ese trámite.

Finalmente, el informe incluye a 144 frentistas que pidieron acceder a estos sitios reservados para aparcar vehículos, pero que al final no culminaron la gestión correspondiente.

URGEN LIBERAR

Con el objetivo de contar con mayor cantidad de lugares para el estacionamiento de la exorbitante cantidad de vehículos que se mueven por la capital, principalmente en la zona del microcentro, el concejal Javier Pintos urgió la liberación de aquellos espacios reservados que no fueron renovados por los contribuyentes.

En su reclamo, derivado a Intendencia con carácter resolutivo, el edil indicó que muchos de estos sitios mantienen los carteles y la señalización correspondientes, a pesar de no haber abonado el tributo respectivo que habilite a su utilización.

“En ese contexto hay frentistas que ya no pagaron por esos espacios reservados, pero tienen los carteles y la señalización ante sus residencias o negocios. Ya no deben tener la preferencia de seguir usufructuando ese espacio cuando en realidad ya no abonaron por su renovación”, precisó.

Insistió en que se debe buscar que esos espacios existentes en las calles sean liberados y que finalmente queden a disposición de los automovilistas, atendiendo por sobre todas las cosas el alto déficit que se tiene en este tema.

Pintos puntualizó que en la actualidad es una misión imposible conseguir un lugar para dejar estacionados los vehículos, admitiendo que la situación se encuentra totalmente colapsada.