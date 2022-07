El calor invernal continúa esta semana

"Con el establecimiento de un sistema de baja presión centrado el Chaco Central y los consecuentes vientos moderados del sector norte y noreste, el sábado se registraron temperaturas máximas de 26 a 30°C en el centro y sur de la Región Oriental, mientras que en el norte de la misma región y en el Chaco las máximas fueron de 30 a 36°C", señala la meteoróloga Hanna Wollmeister, de la Dirección de Meteorología.

Asimismo, señala que este domingo y en los próximos días se espera alcanzar marcas térmicas de órdenes similares, por lo que las noches se presentarían entre frescas, en particular en el sur del país, y cálidas.

Lea más: Domingo con neblina y luego con clima muy agradable

Anuncian también que recién entre el jueves y viernes podría darse un descenso de temperatura, el cual no sería muy marcado y duraría pocos días.

"Las neblinas que se observan en las primeras horas de hoy sobre el sur y oeste del país continuarían durante parte de la mañana, para mejorar rápidamente. Nuevamente el martes podrían formarse neblinas, limitadas al extremo sur. La probabilidad de lluvias es baja", manifiesta Wollmeister.

El pronóstico extendido para esta semana para Gran Asunción indica máximas de entre 29° C y 31° C desde este domingo hasta el miércoles, con cielo parcialmente nublado con vientos del noroeste.

Asimismo, desde este domingo hasta el martes, Concepción y San Pedro registrarán máxima de entre 32° C a 34° C; Encarnación, entre 26° C y 27° C; Ciudad del Este, entre 28° C y 30° C; y Pozo Colorado entre 32° C y 35° C.