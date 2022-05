Ejecutivo "cambió de postura" sobre ley de Petropar, critica titular del Congreso

“Lo que quisimos con la ley era que Petropar pueda competir con igualdad. Evidentemente hubo presión importante de los emblemas y el presidente de la República no aguantó. Yo estoy en contra del veto y voy a votar en consecuencia", adelantó.

Salomón, quien forma parte del mismo equipo político del presidente Mario Abdo, recordó que el Ejecutivo estaba de acuerdo con la normativa sancionada por el Poder Legislativo. "Cambió de postura”, sentenció Salomón.

Por otro lado, senador colorado habló sobre la visita de los parlamentarios venezolanos con quienes también se abordó la posible compra de combustibles.

Lea más: Veto parcial a Ley de Petropar por evadir a la ley de compras públicas

En ese sentido, el titular del Congreso explicó que los legisladores vivieron al país para intentar de que, a través del Poder Legislativo, se pueda conversar sobre el ingreso de Venezuela al Mercosur y el Parlasur.

“Lo del combustible pudo surgir como iniciativa nuestra. Cuando me entero que llegan al país me comunico con el procurador y este me dijo que lo de la deuda está en Paris y que los países de Europa y la región no reconocen Maduro. También me comuniqué con el presidente de Petropar y este me dijo que nuestro Gobierno no puede negociar con Venezuela”, refirió.

Óscar Salomón conversó con los medios de comunicación previo a la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.

Veto parcial de la ley sobre Petropar

El presidente de la República, Mario Abdo, vetó parcialmente el proyecto de ley que elimina la intermediación para la compra de combustibles por parte de Petropar, según anunció el jefe de Gabinete Hernán Huttemann este martes en el Palacio de López.

De esta forma, el mandatario hace caso a la inquietud de la Dirección de Contrataciones Públicas. La institución no estaba conforme con parte del texto sancionado por el Congreso.

"(Petropar) Es el principal comprador de hidrocarburos, no estamos cómodos con una redacción que permita dejar fuera del sistema de contrataciones públicas", acotó el director de la institución, Pablo Seitz.

En ese sentido, dijo que la recomendación era "no poner en riesgo el sistema de compras públicas".

Huttemann explicó que desde el Poder Ejecutivo se oponen a exceptuar a Petropar del régimen de compras públicas debido a que el mismo “salvaguarda los recursos públicos y también garantiza que exista transparencia”.

El proyecto de ley vuelve al Congreso para su analizar la decisión del Poder Ejecutivo.